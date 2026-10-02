Lưu ý gì khi xe máy 'ngâm' nước quá lâu sau trận mưa ngập ở TP.HCM?

Trận mưa lớn tối ngày 1/10 trên nhiều khu vực thuộc TP.HCM khiến mực nước dâng cao, có nơi đến nửa bánh xe máy. Ngoài di chuyển khó khăn, xe máy bị "ngâm" trong nước sâu trong thời gian dài còn tiềm ẩn rủi ro hư hỏng nếu không được xử lý đúng cách.

Xe máy xăng - không cố khởi động ngay sau ngập

Nguyên tắc đầu tiên luôn là cố gắng đưa phương tiện ra khỏi vùng ngập sâu, đặt xe ở nơi khô ráo, dựng chân chống giữa để nước thoát bớt ra ngoài.

Nếu không chắc chắn về khả năng nước còn bên trong xe, người dùng tuyệt đối không cố khởi động lại phương tiện, dù bằng nút bấm điện tử hay cần đạp nổ. Nếu nước đã xâm nhập vào đường nạp hoặc buồng đốt, việc cố khởi động có thể khiến nước bị hút sâu vào xy-lanh, gây thủy kích và làm hư hỏng động cơ.

Sau khi đã đưa được phương tiện về nhà, người dùng có thể tiếp tục dựng chân chống đứng để thoát nước nhiều nhất có thể. Việc tự tháo bu-gi để kiểm tra đòi hỏi chuyên môn, do vậy không khuyến cáo với người dùng phổ thông.

Khi xe máy xăng đã ngâm nước sâu quá lâu, khả năng cao nước đã xâm nhập vào động cơ và hòa lẫn vào dầu máy. Khi này, người dùng nên tìm đến các cơ sở sửa xe chuyên nghiệp để xả toàn bộ nhớt cũ, thay thế bằng dầu nhớt mới để đảm bảo xe vận hành ổn định.

Lưu ý chỉ khởi động và vận hành xe sau khi đã chắc chắn nước đã được loại bỏ khỏi đường nạp, buồng đốt và dầu động cơ, đồng thời các hệ thống liên quan đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trường hợp xe bị "ngâm" quá lâu hoặc chết máy khi đang đi qua vùng ngập, người dùng nên đưa xe đến đại lý hoặc cơ sở sửa chữa để được kiểm tra, khắc phục bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Cần lưu ý trong bất kỳ trường hợp nào, việc kiểm tra lại hệ thống điện, phanh, bình ắc-quy của xe cũng cần được thực hiện.

Xe máy điện - vẫn có rủi ro

Không ít người tỏ ra khá tự tin khi lội nước bằng xe máy điện, bởi cho rằng loại phương tiện 2 bánh này sẽ không đối diện rủi ro nước xâm nhập động cơ gây thủy kích.

Một số xe máy điện được trang bị các bộ phận đạt chuẩn chống nước IP67, giúp xe có khả năng vận hành trong điều kiện ngập nước ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, khả năng chống nước thực tế phụ thuộc vào thiết kế và khuyến cáo của từng nhà sản xuất.

Do vậy, xe điện có thể lội nước, nhưng việc "ngâm" xe trong nước quá lâu vẫn tiềm ẩn những rủi ro hư hỏng đáng kể.

Trong trường hợp nước đã xâm nhập và vẫn còn bám ở các jack cắm điện hoặc bộ điều khiển, việc cố gắng khởi động xe sẽ tiềm ẩn nguy cơ chập điện, ăn mòn hoặc hư hỏng các linh kiện điện tử.

Nếu xe được trang bị công tắc hoặc thiết bị ngắt nguồn pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất, người dùng có thể ngắt nguồn trước khi đưa xe đi kiểm tra. Không nên tự tháo hoặc can thiệp vào hệ thống pin nếu không có chuyên môn.

Trường hợp xe máy điện dùng pin tháo rời, nếu đã di chuyển qua vùng nước ngập đến khoang pin và nghi ngờ nước đã xâm nhập, người dùng không nên cắm sạc hay tiếp tục sử dụng. Giải pháp tối ưu là lau khô bên ngoài, sau đó đưa pin đến trung tâm kỹ thuật của hãng để kiểm tra.

Nếu xe máy điện đã bị ngâm nước vượt quá giới hạn mà nhà sản xuất khuyến cáo, người dùng cần đưa phương tiện đến trung tâm kỹ thuật của hãng, hoặc cơ sở sửa chữa xe máy có chuyên môn để khắc phục, không cố gắng tự xử lý tại nhà.

Tương tự xe máy xăng, hệ thống phanh của xe máy điện cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi bị ngâm nước quá lâu. Việc kiểm tra và sửa chữa, thay thế nếu cần sẽ giúp xe vận hành an toàn.

Phúc Hậu