Xu hướng thời tiết 3 tháng cuối năm và thời tiết tháng 12/2026

Trong bối cảnh trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96%, các tháng cuối năm từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 có nhiều thay đổi về hình thái thời tiết đáng chú ý.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 4%).

Về tình hình không khí lạnh, trong các tháng cuối năm, không khí lạnh tiếp tục được dự báo về khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Các đợt rét đậm, rét hại vẫn chưa xuất hiện và sẽ muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng ngắn ngày.

Thời tiết tháng 12 có gì đáng chú ý?

Trong đó, tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Về lượng mưa, trong tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị đến thành phố Huế thấp hơn từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm.

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 01/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Trước khi bước qua tháng 12/2026, trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết các khu vực có thể xuất hiện mưa vài nơi ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế về đêm; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 17/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 18/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.-

Trong khi đó, thời tiết ở các khu vực còn lại được dự báo: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia vẫn lưu ý, với sự biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở...