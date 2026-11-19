Lưu Văn là người mẫu Trung Quốc đình đám trong làng thời trang thế giới. Ảnh báo Quảng Ninh.

Là cái tên quen thuộc trong làng mẫu quốc tế, Lưu Văn (SN 1988) được xem là một trong những chân dài châu Á thành công nhất tại kinh đô thời trang thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi trở thành siêu mẫu đình đám, cô từng không nghĩ mình có thể theo đuổi nghề người mẫu. Sinh ra trong một gia đình công nhân ở Hồ Nam (Trung Quốc), Lưu Văn từng khá tự ti về ngoại hình với chiều cao nổi bật, thân hình gầy và đôi mắt một mí. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thậm chí còn dự định trở thành hướng dẫn viên du lịch. Bước ngoặt đến vào năm 17 tuổi, khi Lưu Văn tình cờ tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu New Silk Road World Model. Dù không giành chiến thắng nhưng cuộc thi đã giúp cô có cái nhìn khác về chính mình. Những đặc điểm ngoại hình từng khiến Lưu Văn thiếu tự tin hóa ra lại có thể trở thành lợi thế khi bước chân vào ngành thời trang. Từ đây, cô quyết định gác lại dự định ban đầu để nghiêm túc theo đuổi nghề người mẫu.

Năm 18 tuổi, Lưu Văn rời quê nhà Hồ Nam, một mình đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội. Hành trình những ngày đầu không hề bằng phẳng khi cô liên tục gặp thất bại, thậm chí có thời điểm không có việc làm. Tuy nhiên, Lưu Văn vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Năm 2007, sự nghiệp của cô bắt đầu có những chuyển biến tích cực khi được chú ý thông qua các dự án thời trang có sự tham gia của những tên tuổi lớn trong ngành.

Sau đó, Lưu Văn ký hợp đồng với công ty người mẫu Marilyn tại Paris (Pháp), chính thức mở ra cánh cửa tiến vào thị trường thời trang quốc tế. Từ một cô gái từng tự ti về ngoại hình, Lưu Văn dần khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang thế giới. Ở tuổi 38, cô vẫn đang là một trong những siêu mẫu hàng đầu châu Á, được giới mộ điệu và các nhà mốt quốc tế công nhận. Nữ siêu mẫu liên tục góp mặt trên sàn diễn của những thương hiệu xa xỉ tại các tuần lễ thời trang lớn, đồng thời từng đảm nhận cả vị trí mở màn lẫn kết màn show diễn cho nhiều nhà mốt danh tiếng.

Lưu Văn (SN 1988). Ảnh: Báo Phụ nữ mới

Đến nay, nữ siêu mẫu đã xuất hiện tổng cộng 9 lần trên sàn diễn Victoria’s Secret.

Trong năm 2009, Lưu Văn tham gia hơn 70 show diễn tại các tuần lễ thời trang lớn. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa bị phá vỡ.

Không dừng lại ở sàn diễn, Lưu Văn tiếp tục tạo nên nhiều dấu mốc trong ngành. Cô trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue Mỹ và là người mẫu châu Á đầu tiên trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của Estée Lauder.

Đến nay, nữ siêu mẫu đã xuất hiện tổng cộng 9 lần trên sàn diễn Victoria’s Secret. Ảnh: Xinhua

Năm 2014, Lưu Văn lọt vào danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố; với 7 triệu USD, cô đứng đồng hạng 3 cùng Miranda Kerr, Kate Moss và Kate Upton.

Lưu Văn trở thành một trong những người mẫu châu Á hiếm hoi đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của Forbes.

Đáng nói hơn, Lưu Văn còn là người khởi xướng cho làn sóng người mẫu châu Á xâm nhập show diễn của Victoria's Secret bởi sau cô, nhiều chân dài khác của Trung Quốc như: Sui He, Ming Xi, Xiao Wen Ju... cũng được mời tham dự show diễn đình đám này.

Các tạp chí thời trang quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho cô. Vogue Mỹ từng nhận xét Lưu Văn là người “định hình thế hệ người mẫu trong thập niên 2010”, trong khi W Magazine cho rằng cô “mở đường cho các người mẫu châu Á”.

Giá trị thương mại của Lưu Văn cũng rất đáng nể. Cô từng xuất hiện trong 9 chiến dịch quảng cáo thời trang cao cấp chỉ trong một mùa.

Trong nhiều năm, Lưu Văn tiếp tục hợp tác với những thương hiệu thời trang và mỹ phẩm hàng đầu thế giới như: Estée Lauder, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Dior, Fendi... đồng thời xuất hiện trên các tạp chí lớn.

Năm 2013, Liu Wen có trên trong danh sách 10 người mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới của tạp chí Forbes với tổng thu nhập 4,3 triệu USD. 3 năm sau đó, cô có mặt trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi thành công nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn.

Những thành tích này giúp Lưu Văn xây dựng vị thế độc lập, thay vì chỉ được biết đến với tư cách người mẫu Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài.

Dù không sở hữu những số đo bốc lửa, Lưu Văn vẫn được mời trình diễn cho Victoria's Secret. Ảnh báo Quảng Ninh.

Trang cá nhân của người đẹp có hơn 5,3 triệu người theo dõi và được so sánh với thế hệ người mẫu trẻ đình đám đang thống trị làng mốt thế giới hiện tại như: Gigi Hadid, Kendall Jenner...

Với vị thế vững chắc trong làng thời trang quốc tế cùng sự chăm chỉ, bền bỉ suốt nhiều năm, Lưu Văn không chỉ gây dựng được danh tiếng mà còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Tài sản của cô được ước tính lên tới hàng chục triệu USD, đi kèm nhiều bất động sản có giá trị. Trong đó, đáng chú ý nhất là căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh được định giá khoảng 100 triệu NDT (tương đương 390 tỷ đồng).

Cuộc sống của một siêu mẫu hạng A như Lưu Văn gắn liền với chiếc vali hành lý, những chuyến di chuyển liên tục giữa các thành phố, các khách sạn 5 sao sang trọng và những chuyến bay dài nối tiếp nhau.