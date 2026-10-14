Lưu Tùng Nhân lên tiếng về tin đồn đột quỵ lần 2

Diễn viên gạo cội Lưu Tùng Nhân từng ghi dấu ấn qua loạt phim điện ảnh Lộc Đỉnh Ký với vai Trần Cận Nam và bộ phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm trong vai Hoàng đế Khang Hy. Ở tuổi 77, nam diễn viên liên tục vướng tin đồn sức khỏe bất ổn, thậm chí bị đột quỵ lần thứ hai, khiến khán giả lo lắng.

Mới đây, theo China Times, Lưu Tùng Nhân lên tiếng xác nhận bản thân mắc bệnh nhưng khẳng định không phải đột quỵ. Nam diễn viên từ chối tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe, đồng thời trấn an công chúng: "Mong mọi người hãy tin tưởng tôi một chút. Tôi có đủ khả năng để đối mặt với chuyện này".

Chia sẻ của ông thu hút sự quan tâm bởi thời gian gần đây, tình hình sức khỏe của tài tử thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận.

Lưu Tùng Nhân lên tiếng về tin mắc bạo bệnh. (Ảnh từ China Times)

Trước đó, Lưu Tùng Nhân từng chia sẻ quan điểm sống tích cực, cho rằng mỗi người cần bình thản đối diện với quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Theo nam diễn viên, khi còn sống, con người nên sống hết mình và khi ra đi cũng cần giữ thái độ ung dung. Đây cũng là cách ông lựa chọn để đối diện với những năm tháng sau này.

Năm 2020, Lưu Tùng Nhân từng khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện trên đường phố Hong Kong với dáng vẻ mệt mỏi, phải chống gậy và di chuyển chậm chạp. Theo truyền thông địa phương, nam diễn viên được cho là đã bị đột quỵ vào năm 2019, khiến sức khỏe suy giảm. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của ông được cho là đã cải thiện đáng kể.

Lưu Tùng Nhân từng bị đột quỵ cách đây vài năm, sức khỏe bị ảnh hưởng. (Ảnh: News)

Về đời tư, Lưu Tùng Nhân có cuộc hôn nhân kín tiếng với người vợ từng làm tiếp viên hàng không. Hai người quen nhau vào năm 1990 và chính thức kết hôn năm 1992. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi lựa chọn không có con, dành thời gian vun đắp cuộc sống riêng. Những năm gần đây, khi nam diễn viên gặp vấn đề sức khỏe, vợ luôn ở bên chăm sóc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông.

Trong sự nghiệp, Lưu Tùng Nhân được đánh giá là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Hong Kong. Ông từng chinh phục khán giả bằng ngoại hình phong độ, phong thái lịch lãm cùng nét lãng tử thời trẻ. Khi bước vào tuổi trung niên, nam diễn viên chuyển sang đảm nhận những nhân vật chính trực, bản lĩnh và giàu chính nghĩa, tiếp tục khẳng định dấu ấn qua nhiều tác phẩm. Hình ảnh một tài tử tài năng, sống kín tiếng và có cuộc hôn nhân bền chặt giúp ông nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.