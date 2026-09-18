'Lưu Trăng' - điểm hẹn trải nghiệm nhịp sống di sản

Triển lãm nghệ thuật “Lưu Trăng”, vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và 50 Đào Duy Từ (Hà Nội), mở đầu chuỗi sự kiện “Lưu trăng Phố cổ 2026”. Đây còn là điểm hẹn trải nghiệm, nơi công chúng trực tiếp tham gia chế tác, cảm nhận nhịp sống di sản trong không gian đương đại.

Biểu diễn rối do chính bàn tay các nghệ sĩ tạo ra tại Triển lãm “Lưu Trăng”.

Các tác phẩm từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, giấy, hồ dán… đầy sáng tạo của các nghệ nhân.

Nhóm Của Nả, do hai bạn trẻ Trịnh Văn Khuê và Nguyễn Tuấn Anh sáng lập, khôi phục các mẫu đèn cổ: Nhật - Nguyệt, Cuốn Thư… bằng kỹ thuật nguyên bản.

Ngựa từ các phong bì thư.

Từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, giấy, hồ dán, các tác giả trẻ đã cẩn trọng nghiên cứu tư liệu và kỹ thuật chế tác cổ truyền để vừa phục dựng nguyên bản, vừa phát triển các sản phẩm mới, giữ được nguyên tinh thần và giá trị thẩm mỹ dân gian.

Kỹ nghệ chế tác truyền thống của các thành viên của Dự án CỦA NẢ vô cùng đặc sắc và đậm chất dân gian..

Các tác phẩm độc đáo của thành viên Dự án CỦA NẢ.

Trò chơi Trí uẩn, ghép hình giải đố theo sách hướng dẫn của các nghệ nhân rất độc đáo, độc đáo thu hút các em nhỏ.

Các em nhỏ say sưa ngắm nhìn một tác phẩm đang được nghệ sĩ trẻ thực hiện.