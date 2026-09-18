Văn hóa

'Lưu Trăng' - điểm hẹn trải nghiệm nhịp sống di sản

Không gian rực rỡ sắc màu Trung thu tái hiện những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, đầu sư tử, mâm ngũ quả… đồng thời, giới thiệu sáng tạo mới. Từ tre, giấy, hồ dán, các thế hệ nghệ nhân vừa phục dựng, vừa phát triển sản phẩm hiện đại, khẳng định tinh thần chủ động bảo tồn và làm mới di sản văn hóa Thủ đô...

Báo Hà Nội Mới
5 liên quanGốc

Triển lãm nghệ thuật “Lưu Trăng”, vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và 50 Đào Duy Từ (Hà Nội), mở đầu chuỗi sự kiện “Lưu trăng Phố cổ 2026”. Đây còn là điểm hẹn trải nghiệm, nơi công chúng trực tiếp tham gia chế tác, cảm nhận nhịp sống di sản trong không gian đương đại.

Biểu diễn rối do chính bàn tay các nghệ sĩ tạo ra tại Triển lãm “Lưu Trăng”.

Biểu diễn rối do chính bàn tay các nghệ sĩ tạo ra tại Triển lãm “Lưu Trăng”.

Các tác phẩm từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, giấy, hồ dán… đầy sáng tạo của các nghệ nhân.

Các tác phẩm từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, giấy, hồ dán… đầy sáng tạo của các nghệ nhân.

Nhóm Của Nả, do hai bạn trẻ Trịnh Văn Khuê và Nguyễn Tuấn Anh sáng lập, khôi phục các mẫu đèn cổ: Nhật - Nguyệt, Cuốn Thư… bằng kỹ thuật nguyên bản.

Nhóm Của Nả, do hai bạn trẻ Trịnh Văn Khuê và Nguyễn Tuấn Anh sáng lập, khôi phục các mẫu đèn cổ: Nhật - Nguyệt, Cuốn Thư… bằng kỹ thuật nguyên bản.

Ngựa từ các phong bì thư.

Ngựa từ các phong bì thư.

Từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, giấy, hồ dán, các tác giả trẻ đã cẩn trọng nghiên cứu tư liệu và kỹ thuật chế tác cổ truyền để vừa phục dựng nguyên bản, vừa phát triển các sản phẩm mới, giữ được nguyên tinh thần và giá trị thẩm mỹ dân gian.

Từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, giấy, hồ dán, các tác giả trẻ đã cẩn trọng nghiên cứu tư liệu và kỹ thuật chế tác cổ truyền để vừa phục dựng nguyên bản, vừa phát triển các sản phẩm mới, giữ được nguyên tinh thần và giá trị thẩm mỹ dân gian.

Kỹ nghệ chế tác truyền thống của các thành viên của Dự án CỦA NẢ vô cùng đặc sắc và đậm chất dân gian..

Kỹ nghệ chế tác truyền thống của các thành viên của Dự án CỦA NẢ vô cùng đặc sắc và đậm chất dân gian..

Các tác phẩm độc đáo của thành viên Dự án CỦA NẢ.

Các tác phẩm độc đáo của thành viên Dự án CỦA NẢ.

Trò chơi Trí uẩn, ghép hình giải đố theo sách hướng dẫn của các nghệ nhân rất độc đáo, độc đáo thu hút các em nhỏ.

Trò chơi Trí uẩn, ghép hình giải đố theo sách hướng dẫn của các nghệ nhân rất độc đáo, độc đáo thu hút các em nhỏ.

Các em nhỏ say sưa ngắm nhìn một tác phẩm đang được nghệ sĩ trẻ thực hiện.

Các em nhỏ say sưa ngắm nhìn một tác phẩm đang được nghệ sĩ trẻ thực hiện.

Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/luu-trang-diem-hen-trai-nghiem-nhip-song-di-san-1757106.html