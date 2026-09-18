'Lưu Trăng' - điểm hẹn trải nghiệm nhịp sống di sản
Không gian rực rỡ sắc màu Trung thu tái hiện những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, đầu sư tử, mâm ngũ quả… đồng thời, giới thiệu sáng tạo mới. Từ tre, giấy, hồ dán, các thế hệ nghệ nhân vừa phục dựng, vừa phát triển sản phẩm hiện đại, khẳng định tinh thần chủ động bảo tồn và làm mới di sản văn hóa Thủ đô...
Triển lãm nghệ thuật “Lưu Trăng”, vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và 50 Đào Duy Từ (Hà Nội), mở đầu chuỗi sự kiện “Lưu trăng Phố cổ 2026”. Đây còn là điểm hẹn trải nghiệm, nơi công chúng trực tiếp tham gia chế tác, cảm nhận nhịp sống di sản trong không gian đương đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/luu-trang-diem-hen-trai-nghiem-nhip-song-di-san-1757106.html