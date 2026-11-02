Lưu thông với tốc độ cao, ô tô đâm gãy cột điện bên đường

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo đối với người điều khiển phương tiện, cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, đặc biệt khi lưu thông trên các tuyến đường đô thị, nhằm phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.