Lưu Thi Thi là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, từng chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn cổ trang. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, khí chất dịu dàng cùng nền tảng vũ đạo được đào tạo bài bản, cô thường được các nhà làm phim lựa chọn cho những nhân vật có tạo hình cổ điển, nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, nữ diễn viên quyết định thử sức với hình tượng nữ phóng viên điều tra, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình diễn xuất.

Trong bộ phim mới, Lưu Thi Thi đảm nhận vai Thẩm Lạc Thủy, một nữ phóng viên mang theo máy quay trở về quê nhà để tìm hiểu vụ án cũ kéo dài 16 năm. Câu chuyện lấy bối cảnh một nhà máy bia từng có thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng dần suy tàn theo những biến động của thời cuộc. Từ những thước phim tư liệu ghi lại cuộc sống của công nhân năm xưa, nhân vật từng bước lần tìm sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của nữ công nhân Lưu Tuyết Mai.

Lưu Thi Thi thay đổi hình tượng với vai nữ phóng viên Thẩm Lạc Thủy.

Không còn xuất hiện trong những bộ trang phục cầu kỳ hay không gian kiếm hiệp quen thuộc, Lưu Thi Thi mang đến diện mạo đời thường với mái tóc ngắn, trang phục giản dị và phong thái có phần lạnh lùng. Nhân vật Thẩm Lạc Thủy không được xây dựng như một nữ chính hoàn hảo, luôn nắm thế chủ động. Cô là người từng rời xa công việc báo chí, mang theo những ký ức chưa được giải đáp và quyết tâm tìm lại sự thật bằng những gì mình từng ghi lại.

Điểm đáng chú ý của vai diễn nằm ở tính chất nghề nghiệp và cách nhân vật tiếp cận câu chuyện. Với chiếc máy quay trên tay, Thẩm Lạc Thủy vừa là người ghi nhận những biến động của cuộc sống, vừa trở thành nhân tố kết nối các mảnh ghép trong vụ án. Cô phải đối diện với những lời chất vấn, sự né tránh và nhiều bí mật được che giấu suốt nhiều năm. Sự tỉnh táo, kiên trì cùng khả năng quan sát trở thành những yếu tố quan trọng giúp nhân vật tiến gần hơn đến sự thật.

Đây cũng là cơ hội để Lưu Thi Thi thể hiện một sắc thái diễn xuất có phần điềm tĩnh nhưng không thiếu sức nặng. Thay vì phụ thuộc vào những biểu cảm cường điệu, nữ diễn viên lựa chọn cách thể hiện tiết chế qua ánh mắt, nét mặt và thái độ trong từng tình huống. Khi đối diện với những người liên quan đến vụ án, nhân vật vừa giữ được sự bình tĩnh của một người làm báo, vừa bộc lộ những cảm xúc phức tạp trước quá khứ và những điều mình đang khám phá.

Trước đó, Lưu Thi Thi từng nhiều lần tạo dấu ấn với các nhân vật nữ có số phận đặc biệt trên màn ảnh cổ trang. Những vai diễn này góp phần định hình hình ảnh một mỹ nhân có khí chất riêng, đồng thời giúp cô sở hữu lượng khán giả yêu mến ổn định. Dẫu vậy, việc liên tục gắn với dòng phim cổ trang cũng khiến công chúng thường xuyên nhắc đến cô qua những tạo hình quen thuộc.

Vai diễn mới mở ra hướng thử sức với dòng phim hình sự, tâm lý của Lưu Thi Thi.

Bởi vậy, lựa chọn vai nữ phóng viên ở thời điểm hiện tại mang ý nghĩa đáng chú ý đối với sự nghiệp của Lưu Thi Thi. Nhân vật không dựa vào lợi thế nhan sắc hay những màn võ thuật đẹp mắt mà đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý, sự nhạy bén và chiều sâu trong cách xử lý tình huống. Đây cũng là hướng đi giúp nữ diễn viên mở rộng phạm vi vai diễn, thay vì chỉ duy trì hình tượng từng làm nên tên tuổi.

Ở tuổi 39, Lưu Thi Thi vẫn cho thấy mong muốn thử nghiệm những màu sắc mới trong diễn xuất. Vai nữ phóng viên Thẩm Lạc Thủy chưa thể đại diện cho toàn bộ sự chuyển mình của cô, nhưng là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Với khán giả, điều đáng chờ đợi không chỉ là diện mạo mới mà còn là khả năng Lưu Thi Thi tiếp tục chinh phục những nhân vật có chiều sâu và cá tính trên màn ảnh.