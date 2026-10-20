Lưu Phương Anh - nữ sinh Đại học Hàng hải có vòng eo 58 cm ở Hoa hậu Việt Nam

Lưu Phương Anh (SBD 290) là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2002, cao 1,71 m, số đo ba vòng 86-58-92 cm. Trong đêm chung khảo tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. TP Hải Phòng, người đẹp hoàn thành các phần trình diễn và được gọi tên vào Top 25, tiếp tục hành trình tranh vương miện ngay trên quê hương.

Phương Anh là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Đại học Hàng Hải Việt Nam. Tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô có thêm cơ hội học các kỹ năng trình diễn, giao tiếp và thể hiện quan điểm trước đám đông. Nữ sinh cho biết những lớp học tại nhà chung giúp cô dần biết cách thể hiện bản thân khi xuất hiện trước khán giả và truyền thông.

Phương Anh vừa cùng nhóm thí sinh chụp ảnh tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho thử thách tìm Đại sứ Thời trang và Thể thao. Trước khi nhập cuộc, Phương Anh đã sắp xếp công việc tại TPHCM để tập trung cho Hoa hậu Việt Nam. Cô duy trì tập gym, cardio, kết hợp ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi điều độ. Cô gái 24 tuổi cho biết dù đã quen đi giày cao gót và giữ phong thái, cô vẫn phải thích nghi với lịch trình dày đặc cùng yêu cầu làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Ở những ngày đầu, Phương Anh còn ngập ngừng khi phát biểu trước đám đông hoặc trình bày góc nhìn cá nhân trong các phần ứng xử. Qua từng lớp học và hoạt động thực tế, cô nhận thấy mình tự tin hơn. Người đẹp cho biết sự thay đổi không chỉ nằm ở phong thái, mà còn ở cách lắng nghe và suy nghĩ trước khi đưa ra ý kiến.

Sau đêm chung khảo, Phương Anh nói đêm thi quan trọng mang đến cho cô cả niềm tự hào lẫn áp lực. Khoảng 50 người thân và bạn bè có mặt cổ vũ, trong đó có những người bà con lần đầu cô được gặp. Nhìn xuống khán đài thấy gia đình reo hò, Phương Anh xúc động và có thêm động lực hoàn thành phần thi.

Qua những hoạt động đồng hành, Phương Anh nói cô có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử tại các địa phương. Cô mong muốn sử dụng mạng xã hội để giới thiệu những câu chuyện gần gũi về ẩm thực, phong tục, trang phục truyền thống và di tích tới người trẻ.

Chuyến tàu Độc lập từ Hà Nội đến Bắc Ninh dịp Quốc khánh 2/9 là một trong ba hành trình Phương Anh nhớ nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây cũng là lần đầu cô đi tàu hỏa. Được ngắm cảnh quê hương và thưởng thức những nét văn hóa truyền thống trên chuyến tàu giúp cô cảm nhận rõ hơn niềm tự hào về đất nước.

Chặng đi Lai Châu để lại cho Phương Anh nhiều kỷ niệm, từ trải nghiệm văn hóa đến hoạt động tại các điểm trường vùng cao. Được trực tiếp gặp gỡ người dân giúp cô có thêm hiểu biết về đời sống ở những nơi mình đến.

Tại các điểm trường ở Tả Lèng, Phương Anh cùng các thí sinh nấu ăn, vui chơi với trẻ nhỏ và tham gia dự án trao tặng khu vui chơi. Việc trực tiếp dành thời gian bên các em giúp Phương Anh cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia. Cô nói điều cô học được qua các hoạt động cộng đồng là biết lắng nghe và thấu hiểu trước khi bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh những trải nghiệm cá nhân, Phương Anh trân trọng tình bạn với Thảo Nguyên và Lisa. Cô quen Thảo Nguyên từ vòng sơ khảo phía Nam, còn gặp Lisa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phương Anh cho biết các thành viên hẹn nhau thực hiện chuyến đi xuyên Việt sau cuộc thi, ghé thăm quê hương và gia đình của từng người. “Nhà chung thực sự là nơi giúp em vừa trưởng thành, vừa có thêm những người bạn tuyệt vời”, Phương Anh chia sẻ.

Bước vào vòng chung kết, Phương Anh đặt mục tiêu cải thiện khả năng trình diễn và cách xử lý câu hỏi ứng xử. Cô mong có thêm cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng. Với người đẹp Hải Phòng, sự cổ vũ của gia đình và khán giả quê hương vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để cô tiếp tục nỗ lực ở chặng thi tiếp theo.