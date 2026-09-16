Lưu lượng tàu qua Hormuz tiếp tục sụt giảm, nguồn cung thêm sức ép

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển mà Reuters nắm được, chỉ có 4 tàu đi qua tuyến hàng hải này trong ngày thứ Ba, giảm từ 7 tàu một ngày trước đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu trên không bao gồm những tàu chở dầu đã tắt thiết bị định vị, khiến số lượng tàu thực tế đi qua Hormuz có thể cao hơn. Trong khi đó, Windward ghi nhận chỉ một tàu chở dầu đi vào eo biển Hormuz trong ngày 15/9, đây là một tàu chở sản phẩm dầu mỏ.

Cụ thể, có 2 tàu chở dầu đi vào và 2 tàu rời khỏi eo biển này trong ngày thứ Ba. Không có chiếc nào trong số 4 tàu nói trên là tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) hoặc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Một tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), trong khi một tàu khác chở naphtha. Theo Reuters, mức trung bình 10 ngày hiện là 18 tàu.

Các chủ tàu và doanh nghiệp xuất khẩu năng lượng ngày càng thận trọng khi di chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột tái leo thang, các tàu chở dầu liên tục bị tấn công và xuất hiện mối đe dọa tương đối mới từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Biển Đỏ, nhằm vào các chuyến hàng của Ả Rập Xê-út.

Cuộc tấn công mới nhất của Houthi nhằm vào tuyến đường ống Đông - Tây trọng yếu của Ả Rập Xê-út đã khiến hoạt động bốc dầu thô tại Yanbu bị hủy.

Sau cuộc tấn công, xuất hiện thông tin cho rằng Ả Rập Xê-út đang tìm cách tăng lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Houthi mở rộng quyền kiểm soát tại eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, dựa trên số liệu về lượng tàu qua Hormuz mới nhất, khả năng thực hiện phương án này vẫn còn đáng nghi ngờ. Các báo cáo về thời gian Aramco cần để sửa chữa tuyến Đông - Tây hiện dao động từ vài ngày đến vài tuần.

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã giảm trong khoảng hai tuần qua, từ mức trung bình 10 ngày ở hai chữ số xuống dưới 10 tàu trong những ngày gần đây. Ngay cả khi số tàu chở dầu "bóng tối", tức tắt thiết bị định vị, tương đương với số tàu đang hoạt động và có thể theo dõi, tổng lưu lượng qua Hormuz vẫn ở mức suy giảm nghiêm trọng.