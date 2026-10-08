Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm thấp nhất trong hơn 2 tháng

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Dữ liệu mới công bố từ công ty phân tích Kpler cho thấy có 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz vào ngày 6/10, mức thấp nhất kể từ ngày 23/7. Số lượng tàu đã nhích nhẹ lên 10 chiếc vào ngày 7/10, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số hơn 20 tàu mỗi ngày vào ngày 4 và 5/10.

Các chuyên gia phân tích Emmanuel Belostrino và Yui Torikata của Kpler cho biết lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển này đã giảm 27% so với mức đỉnh điểm trong thời gian xung đột đạt được vào tuần trước, xuống khoảng 10,1 triệu thùng/ngày. Mức này đã quay trở lại con số trung bình của tháng 9/2026, nhưng chỉ bằng 74% so với mức trước khi xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết xuất khẩu từ khu vực bờ biển Vịnh Oman và Biển Đỏ đã tăng lên 6,7 triệu thùng/ngày, cao hơn gấp đôi so với mức trước xung đột, bù đắp cho nguồn cung bị thiếu hụt từ eo biển Hormuz. Điều này đã giúp duy trì tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông ở mức tương đương thời điểm trước xung đột.

Các nguồn tin an ninh hàng hải chuyên theo dõi sự cố cho biết, số lượng vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua là cao nhất kể từ khi nổ ra xung đột, trong bối cảnh các nhà sản xuất vùng Vịnh đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Trước xung đột, mỗi ngày có khoảng 125 tàu thương mại cỡ lớn đi qua tuyến hàng hải này, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở khí đốt, tàu chở hàng rời và tàu container. Lượng hàng hóa trên các con tàu này chiếm 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.