Lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Ảnh: Xinhua

Dữ liệu mới công bố từ công ty phân tích Kpler cho thấy có 7 tàu chở hàng hóa đi qua Eo biển Hormuz vào ngày 6-10, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 23-7. Số lượng tàu chở dầu đã tăng lên 10 chiếc vào ngày 7-10, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số hơn 20 tàu mỗi ngày vào ngày 4 và 5-10.

Các chuyên gia của Kpler cho biết lượng dầu thô vận chuyển qua Eo biển Hormuz đã giảm 27% so với mức đỉnh điểm trong thời gian xung đột đạt được vào tuần trước, xuống khoảng 10,1 triệu thùng/ngày. Mức này đã quay trở lại con số trung bình của tháng 9-2026, nhưng chỉ bằng 74% so với mức trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran.

Đà giảm chủ yếu tập trung ở hoạt động chuyển dầu giữa các tàu tại Vịnh Oman.

Tuy nhiên, lượng xuất khẩu dầu thô từ bờ biển Vịnh Oman và Biển Đỏ tăng lên 6,7 triệu thùng mỗi ngày, cao gấp đôi so với mức trước thời điểm xung đột, bù đắp nguồn cung bị thiếu hụt từ eo biển Hormuz. Điều này đã giúp duy trì tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông ở mức tương đương với thời điểm trước xung đột.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp, số lượng vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu di chuyển qua Eo biển Hormuz trong tuần qua tăng lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát xung đột, trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Trước khi xảy ra cuộc chiến Iran vào cuối tháng 2, mỗi ngày có khoảng 125 tàu thương mại lớn đi qua Eo biển Hormuz, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở khí, tàu chở hàng rời và tàu container. Lượng hàng hóa được vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này chiếm khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn cầu.