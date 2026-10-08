Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz lại giảm sau các vụ tấn công

Số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, trong bối cảnh các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền trên tuyến hàng hải này gia tăng, ngay sau khi các đơn vị theo dõi tàu chở dầu cho biết dòng dầu đi qua Hormuz đã trở lại mức trước chiến tranh.

"Lượng dầu thô đi qua eo biển đã giảm 27% so với mức cao nhất trong thời chiến của tuần trước, xuống ít nhất 10,1 triệu thùng/ngày", hai chuyên gia phân tích của Kpler cho biết. Kpler chỉ ghi nhận 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển trong ngày thứ Ba, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7.

"Con số này đã trở lại mức trung bình của tháng 9, nhưng chỉ bằng 74% so với mức trước chiến tranh", các chuyên gia phân tích lưu ý. Mức sụt giảm rõ nhất trong hoạt động vận chuyển tàu chở dầu nằm ở nhóm tàu tham gia chuyển dầu từ tàu sang tàu (STS) tại vịnh Oman. Đây là phương thức Ả Rập Xê-út đã đẩy mạnh nhằm tăng xuất khẩu dầu thô, được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp khôi phục tổng dòng dầu xuất khẩu khỏi khu vực vịnh Ba Tư.

Trong phần lớn tháng 9, Kpler cũng ghi nhận dòng chảy các mặt hàng năng lượng qua Hormuz ở mức thấp hơn, dựa trên số liệu bình quân động. Tuy nhiên, về cuối tháng, công ty này cho biết dòng chảy đã cải thiện và dần trở lại mức trước chiến tranh. Trước chiến tranh, Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 dòng dầu toàn cầu, đồng thời đảm nhận một phần đáng kể dòng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Trong khi đó, từ ngày 28/9 đến 2/10, đã xảy ra ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), Reuters đưa tin hôm nay, dẫn thông tin từ Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC), cơ quan do Hải quân Mỹ đứng đầu.

"Những hành động này tiếp tục cho thấy ý định của Iran trong việc duy trì sự hiện diện dọc các tuyến vận chuyển quan trọng và tiếp tục gây sức ép lên các tàu thuyền đi qua khu vực", JMIC cho biết trong một tuyên bố.

Số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu là cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, theo số liệu của JMIC.