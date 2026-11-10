Lưu lượng nước tăng nhanh, hồ Hương Điền điều tiết lũ

Thủy điện Hương Điền sẽ điều tiết với lưu lượng tăng dần khoảng 300 - 1.000 m3/s trong sáng nay.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo mưa lớn trên diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành Lệnh vận hành yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ nhằm chủ động đón lũ và bảo vệ an toàn cho vùng hạ du.

Do mưa lớn trên địa bàn, tính đến 2 giờ ngày 10/11/2026, mực nước hồ Hương Điền ở mức +56,41m, trong khi mực nước dâng bình thường là +58m. Lưu lượng nước dồn về hồ đạt 2.367 m3/s, nhưng lưu lượng xả về hạ du mới chỉ đạt 178 m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần khoảng 300 - 1.000 m3/s. Trong đó, lưu lượng qua tuabin tiếp tục duy trì 178 m3/s và thời gian bắt đầu tăng dần xả qua tràn tính từ 7 giờ ngày 10/11. Tùy thuộc vào tình hình thực tế của lượng nước về hồ, phương án vận hành sẽ được điều chỉnh linh hoạt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền phát tín hiệu cảnh báo bằng còi hú và hệ thống loa phát thanh vùng hạ du; đồng thời theo dõi lưu lượng nước về hồ cùng mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc. UBND các xã, phường hạ lưu sông Bồ nghiêm cấm người dân di chuyển thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông hói trong thời gian điều tiết xả lũ.

Mực nước về hồ Tả Trạch đang gia tăng nhanh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết, hiện mưa rất to tập trung khu vực thượng nguồn Nam đông, Khe Tre, vùng lòng hồ. Áp lực nước về các hồ chứa trên địa bàn đang gia tăng rất nhanh, các hồ thủy lợi, thủy điện đang cắt lũ cho vùng hạ du.

Tại thủy điện Hương Điền, mực nước hồ tăng liên tục từ 54,56m lúc 7 giờ ngày 9/11, lên mức cao nhất 56,75m vào lúc 3 giờ ngày 10/11, chỉ còn cách mực nước dâng bình thường 1,25m. Lưu lượng nước đổ về hồ ghi nhận đợt đỉnh lũ lớn lúc 3 giờ ngày 10/11 lên 3.665 m3/s (tăng mạnh so với mức 160 m3/s ban đầu). Trong suốt thời gian này, lưu lượng nước xả về hạ du duy trì ổn định ở mức từ 177 đến 184 m3/s. Mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc hiện đã dao động ở mức 3,0 - 3,5m, vượt mức báo động 2 (3,0m).

Tương tự, tại thủy điện Bình Điền, mực nước hồ dâng từ 75,62m lên đỉnh điểm 78,27m vào lúc 3 giờ ngày 10/11 (thấp hơn mực nước dâng bình thường 6,73m). Lưu lượng nước về hồ tăng mạnh, đạt đỉnh 2.732 m3/s vào 23 giờ ngày 9/11 và tiếp tục duy trì ở mức cao 2.833 m3/s vào 3 giờ ngày 10/11, trong khi lưu lượng xả về hạ du giữ ổn định khoảng 62 m3/s.

Trong khi đó, tại hồ Tả Trạch, mực nước thượng lưu hồ đã tăng từ mức 36,58 m lên mức cao nhất đạt 40,07 m vào lúc 3 giờ ngày 10/11, hiện còn cách ngưỡng tràn +37m hơn 3m và thấp hơn mực nước dâng bình thường +45 m khoảng gần 5 m. Về lưu lượng nước về hồ, đỉnh lũ lớn nhất được ghi nhận vào lúc 2 giờ ngày 10/11 với mức 3.213 m3/s. Trong suốt chuỗi thời gian này, lưu lượng nước điều tiết về hạ du được duy trì ổn định ở mức 80 m3/s.