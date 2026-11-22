Ở tuổi 52, Lưu Khải Uy bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi xác nhận đang hẹn hò người đẹp Lê Kỷ Quân, sinh năm 1993. Trước đó, cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau nhưng không lên tiếng về mối quan hệ. Đến tháng 10/2026, hình ảnh nam diễn viên nắm tay bạn gái dạo phố tại Hong Kong (Trung Quốc) được công bố, chính thức làm rõ những đồn đoán kéo dài trước đó.

Chia sẻ với truyền thông, Lưu Khải Uy cho biết anh và Lê Kỷ Quân quen nhau thông qua bộ môn pickleball. Cả hai có chung sở thích, cảm thấy hòa hợp và đều yêu thích cuộc sống giản dị. Về phía bạn gái, cô cũng xác nhận hai người cảm thấy tự nhiên, vui vẻ khi ở bên nhau và gửi lời cảm ơn trước những lời chúc phúc của khán giả.

Lưu Khải Uy thu hút sự chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm mới ở tuổi 52.

Lê Kỷ Quân hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và dẫn chương trình tại Hong Kong. Người đẹp sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hong Kong. Ngoài công việc nghệ thuật, cô còn kinh doanh một tiệm bánh riêng. Mối quan hệ với Lưu Khải Uy nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác 20 năm giữa hai người.

Đáng chú ý, chuyện tình cảm mới của nam diễn viên còn kéo theo những bàn luận liên quan đến con gái Tiểu Gạo Nếp. Ngày 8/11, truyền thông Hoa ngữ đưa tin ông Lưu Đan, cha của Lưu Khải Uy, vô tình tiết lộ cháu gái hiện đang học tập tại một trường nội trú ở Anh. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, cô bé chủ yếu được biết đến với cuộc sống tại Hong Kong bên gia đình nội.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về phản ứng của Tiểu Gạo Nếp trước chuyện bố có bạn gái mới, Lưu Đan cho biết cháu gái đã khá trưởng thành và hiểu chuyện. Ông tin rằng cô bé sẽ không phản đối mối quan hệ của cha. Tuy nhiên, điều khiến cuộc phỏng vấn gây chú ý là thông tin về nơi học tập của Tiểu Gạo Nếp bất ngờ được tiết lộ, khiến Lưu Đan phải ra hiệu cho đồng nghiệp dừng chia sẻ.

Từ đây, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu bàn luận về cuộc sống của con gái Lưu Khải Uy và Dương Mịch. Có ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến việc cô bé phải học tập xa gia đình khi mới 12 tuổi, trong khi một số người đặt câu hỏi về thời gian cha mẹ có thể dành cho con. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng không nên vội đánh giá cách nuôi dạy trẻ chỉ qua những thông tin được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.

Lưu Khải Uy tiếp tục được chú ý bởi những thay đổi trong cuộc sống riêng sau ly hôn.

Thực tế, sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn vào năm 2018, Tiểu Gạo Nếp chủ yếu sinh sống cùng cha và gia đình nội tại Hong Kong. Cả hai nghệ sĩ đều hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin riêng tư của con gái nhằm bảo vệ cô bé trước sự chú ý của truyền thông. Vì vậy, những cập nhật hiếm hoi về cuộc sống của Tiểu Gạo Nếp thường nhanh chóng trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Trong khi đó, chuyện tình cảm mới của Lưu Khải Uy cũng nhận được nhiều lời chúc mừng. Trước Lê Kỷ Quân, nam diễn viên từng có mối quan hệ với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong sau khi chia tay Dương Mịch. Đến tháng 6/2026, cha anh xác nhận hai người đã đường ai nấy đi.

Sau nhiều năm ít xuất hiện trong những dự án giải trí gây tiếng vang, Lưu Khải Uy hiện duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng tại Hong Kong. Việc công khai tình cảm mới giúp nam diễn viên một lần nữa thu hút sự chú ý, song cũng cho thấy đời tư của anh vẫn là chủ đề được công chúng quan tâm, đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến con gái Tiểu Gạo Nếp tiếp tục được đặt bên cạnh những thay đổi trong cuộc sống riêng.