Lưu Khải Uy tìm được tình yêu mới ở tuổi 52, bạn gái kém 20 tuổi

Tạp chí East Week ngày 20/10 công bố loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa Lưu Khải Uy, 52 tuổi, và Lê Kỷ Quân, 32 tuổi, khi cả hai hẹn hò tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo hình ảnh được đăng tải, cặp đôi cùng chơi thể thao tại khu vực Vịnh Cửu Long trước khi nắm tay nhau đi dạo. Nam diễn viên mặc áo polo xanh đậm, trong khi bạn gái diện trang phục thể thao kết hợp chân váy trắng. Anh còn chu đáo xách túi giúp cô và thường xuyên ghé sát trò chuyện.

Sau đó, cả hai cùng dùng bữa tại một nhà hàng địa phương. Kết thúc buổi hẹn, Lưu Khải Uy lái xe đưa bạn gái về căn hộ của cô tại khu Mid-Levels West.

Theo nguồn tin thân cận, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân quen nhau trong một buổi chơi pickleball. Người mẫu được cho là có thiện cảm với nam diễn viên ngay từ lần đầu gặp mặt. Cả hai đã tìm hiểu và hẹn hò kín đáo khoảng 2 tháng trước khi những hình ảnh thân mật được công bố.

Dù chênh lệch tuổi tác đáng kể, cặp đôi được cho là có nhiều sở thích và quan điểm sống tương đồng. Lê Kỷ Quân đánh giá bạn trai là người trưởng thành, ổn định và chu đáo.

Trước sự quan tâm của công chúng, Lưu Khải Uy đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ, đồng thời cảm ơn những lời chúc phúc dành cho hai người.

"Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vì có chung sở thích và rất hợp nhau. Tôi và cô ấy đều là những người sống khá đơn giản", nam diễn viên chia sẻ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt bởi đây là mối quan hệ tình cảm mới được công khai của Lưu Khải Uy sau cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Dương Mịch.

Lưu Khải Uy tay trong tay tình trẻ kém 20 tuổi.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn năm 2013, có một con gái chung và tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2018. Sau khi chia tay, cả hai tương đối kín tiếng về đời tư và hạn chế đề cập đến đối phương trước truyền thông.

Sinh năm 1974 tại Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Khải Uy xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là diễn viên gạo cội Lưu Đan. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: Thiên sơn mộ tuyết, Thịnh hạ vãn tình thiên và Thiên kim nữ tặc. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Việc Lưu Khải Uy công khai tình cảm mới sau nhiều năm kín tiếng đang trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Ở tuổi 52, nam diễn viên được cho là đang mở ra một chương mới trong cuộc sống riêng.