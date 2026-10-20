Lưu Khải Uy quen tình trẻ kém 20 tuổi khi chơi pickleball

Theo HK01, kể từ khi ly hôn với nữ diễn viên Dương Mịch năm 2018, đời sống tình cảm của nam diễn viên Lưu Khải Uy luôn được dư luận quan tâm.

Trước đó, anh từng công khai mối quan hệ với nữ diễn viên Lý Tiểu Phong, nhưng mối quan hệ này đã lặng lẽ kết thúc vào tháng 4 năm nay.

Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân đã quen nhau một thời gian. (Ảnh: Weibo).

Thời gian gần đây, tạp chí thông tin East Week tiết lộ, anh đang bí mật hẹn hò với Lê Kỷ Quân, một nữ diễn viên 32 tuổi, kém anh 20 tuổi, được mệnh danh là "Bond girl thế hệ thứ tư".

Trên On ngày 20/10, Lưu Khải Uy xác nhận tin đồn hẹn hò. Anh cho biết quen Lê Kỷ Quân qua niềm yêu thích chung môn thể thao pickleball. Vì cùng sở thích và thói quen tập luyện, hai người nói chuyện nhiều với nhau, phát triển tình cảm.

Còn Lê Kỷ Quân nói chuyện tình với Lưu Khải Uy "đến tự nhiên", cô vui vẻ, thoải mái khi ở bên tài tử. "Chúng tôi quen nhau qua việc chơi thể thao, khi ở bên nhau cảm thấy rất tự nhiên và vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc", người đẹp 9x cho hay.

Lưu Khải Uy bị bắt gặp tay trong tay bạn gái mới kém 20 tuổi, Lê Kỷ Quân. (Ảnh: East Week).

Theo HK01, cách đây ít ngày, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân được bắt gặp xuất hiện tại khu vực Vịnh Cửu Long, Hồng Kông.

Cả hai cùng mặc trang phục thể thao và đến một địa điểm chơi thể thao trong nhà. Nam diễn viên mặc áo polo xanh đậm, đội mũ lưỡi trai và đeo kính, trong khi Lê Kỷ Quân diện áo thể thao xanh nhạt cùng chân váy trắng.

Theo hình ảnh do truyền thông ghi lại, Lưu Khải Uy nhiều lần nắm tay và xách túi giúp bạn gái. Cả hai còn trò chuyện thân mật trước khi vào sân chơi thể thao.

Sau khoảng hai giờ, cặp đôi rời địa điểm cùng hai người bạn và tìm một quán ăn gần đó. Dù đi cùng bạn bè, họ vẫn nắm tay nhau trên đường. Nhóm bạn sau đó chọn một quán bún bình dân đông khách để dùng bữa.

Trong quán, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân ngồi cạnh nhau, cùng xem thực đơn và chia sẻ đồ ăn. Khi một số thực khách nhận ra nam diễn viên và đến chào hỏi, anh đáp lại thân thiện.

Sau khi ăn xong, hai người chào tạm biệt bạn bè rồi lên xe của Lưu Khải Uy. Trong xe, Lê Kỷ Quân có cử chỉ thân mật với nam diễn viên.

Theo các nguồn tin được HK01 ghi nhận, Lê Kỷ Quân vốn là người đẹp được nhiều người theo đuổi nhưng vẫn say đắm Lưu Khải Uy. Mặc dù chênh lệch nhau 20 tuổi, cả hai đều yêu thích thể thao và không có khoảng cách thế hệ.

Lê Kỷ Quân khen ngợi bạn trai là người trưởng thành, ổn định và chu đáo, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt vời. Khi tâm sự với những người bạn thân, cô tin anh ấy là người đàn ông lý tưởng nhất đời mình.

Hồi tháng 5, cặp sao từng bị bắt gặp trong hầm một chung cư. Thời điểm đó, cả hai không lên tiếng về tin đồn hẹn hò.

Lưu Khải Uy sinh năm 1974, là diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Hồng Kông (Trung Quốc). Cha của anh là diễn viên gạo cội Hong Kong Lưu Đan.

Anh từng có danh tiếng lớn, tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám như "Nghĩa nặng tình thâm", "Hồ sơ bí ẩn", "Bản di chúc nghiệt ngã"…

Trước khi hẹn hò bạn gái hiện tại, Lưu Khải Uy từng có mối tình đầu với người đẹp Quảng Văn Tuân, sau đó hẹn hò Liêu Bích Nhi.

Sau khi chia tay Liêu Bích Nhi, nam diễn viên quen và kết hôn với Dương Mịch, cả hai có chung con gái Tiểu Nhu Mễ. Cặp đôi ly hôn năm 2018, con gái ở với bố và ông bà nội.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, là người mẫu, diễn viên kiêm MC, sinh năm 1993. Cô từng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hong Kong.

Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các phim: "Hướng Tây văn ký", "Trục lưu thời đại" và "Pháp dữ tình".

Trước khi yêu Lưu Khải Uy, Lê Kỷ Quân từng hẹn hò với nghệ sĩ Hồng Kông Vương Tông Nghiêu, sau đó có mối tình kéo dài 6 năm với bạn trai ngoài ngành giải trí.