Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về những hình ảnh tình tứ của Lưu Khải Uy và bạn gái Lê Kỷ Quân trong tiệc sinh nhật lần thứ 33 của cô. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng đón sinh nhật sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ vào tháng 10 vừa qua.

Theo Sina, Lưu Khải Uy xuất hiện tại buổi tiệc ngày 23/11 với trang phục màu đỏ và kính gọng đen. Nam diễn viên ngồi sát bạn gái, thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng nhóm bạn thân thiết. Không gian buổi tiệc được tổ chức khá giản dị tại địa điểm chơi pickleball quen thuộc, thay vì những nhà hàng sang trọng thường thấy trong các sự kiện của giới giải trí.

Lưu Khải Uy xuất hiện thân mật bên bạn gái Lê Kỷ Quân trong tiệc sinh nhật tuổi 33 của cô.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân liên tục có những cử chỉ thân mật. Cả hai diện trang phục đồng điệu, ngồi tựa sát nhau và không ngại thể hiện tình cảm trước bạn bè. Đặc biệt, khi bạn gái xúc động trong lúc phát biểu, nam diễn viên được ghi lại với ánh mắt trìu mến và hành động an ủi cô.

Sau buổi tiệc, Lê Kỷ Quân đăng tải lời cảm ơn dành cho Lưu Khải Uy trên trang cá nhân. Người đẹp bày tỏ sự trân trọng khi bạn trai luôn sẵn sàng đón nhận những cảm xúc bất chợt của mình. Cô còn hài hước tiết lộ đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào, khiến những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Lưu Khải Uy và bạn gái kém 19 tuổi thoải mái thể hiện tình cảm trước nhóm bạn thân thiết.

Đáng chú ý, Lê Kỷ Quân còn khoe tấm séc trị giá 5.000 HKD, tương đương khoảng 17 triệu đồng, là phần thưởng từ một giải đấu pickleball mà cô và Lưu Khải Uy cùng tham gia. Chi tiết này càng thu hút sự quan tâm bởi chính bộ môn thể thao đã trở thành cầu nối đưa hai người đến với nhau.

Theo truyền thông Hong Kong, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân quen biết vào khoảng tháng 8/2026 thông qua những buổi chơi pickleball cùng bạn bè. Từ mối quan hệ bạn chơi thể thao, cả hai dần phát triển tình cảm và thường xuyên xuất hiện bên nhau.

Đến ngày 16/10, Lưu Khải Uy bị bắt gặp nắm tay Lê Kỷ Quân sau một buổi chơi thể thao tại Cửu Long Loan. Cặp đôi sau đó cùng đi ăn tại một quán bình dân, không né tránh những ánh nhìn xung quanh. Ngày 20/10, nam diễn viên chính thức xác nhận chuyện hẹn hò, cho biết cả hai có sở thích chung, tính cách hòa hợp và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Chuyện tình của Lưu Khải Uy và người đẹp sinh năm 1993 thu hút sự chú ý vì khoảng cách tuổi tác.

Mối tình mới của Lưu Khải Uy nhanh chóng gây bàn tán vì khoảng cách tuổi tác. Sinh năm 1974, nam diễn viên hiện 52 tuổi, trong khi Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, vừa bước sang tuổi 33. Người đẹp hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và dẫn chương trình tại Hong Kong.

Trước khi được chú ý bởi chuyện tình cảm, Lưu Khải Uy từng là nam thần đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân từ TVB, anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm truyền hình trước khi phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Đặc biệt, vai Mạc Thiệu Khiêm trong Thiên Sơn Mộ Tuyết từng giúp Lưu Khải Uy trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích của dòng phim tình cảm. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Như Ý, Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên và nhiều dự án truyền hình khác.

Sau nhiều thăng trầm đời tư, Lưu Khải Uy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp, Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân đình đám với nữ diễn viên Dương Mịch. Hai người kết hôn năm 2014, có một con gái chung trước khi thông báo ly hôn vào cuối năm 2018. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chuyện tình cảm của nam diễn viên luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Những năm gần đây, Lưu Khải Uy có phần kín tiếng hơn và dành thời gian cho các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu kịch. Năm 2026, anh tiếp tục theo đuổi diễn xuất với vở Lôi Vũ, cho thấy mong muốn thử sức ở những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với Dương Mịch trước khi cả hai đường ai nấy đi vào năm 2018.

Ở tuổi 52, Lưu Khải Uy một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông, nhưng lần này không phải vì một vai diễn mới mà bởi chuyện tình cùng bạn gái kém 19 tuổi. Sau hơn một tháng công khai hẹn hò, những khoảnh khắc ngọt ngào trong tiệc sinh nhật cho thấy cặp đôi đang thoải mái tận hưởng mối quan hệ mới, bất chấp những bàn luận về khoảng cách tuổi tác.