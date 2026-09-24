Lưu học sinh Lào, Campuchia: Yên tâm học tậpdưới ngôi trường mới

Trường Cao đẳng Thái Nguyên đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho các lưu học sinh học tập. Trong ảnh: Một giờ học thực hành tại lớp công nghệ thông tin của Trường.

Học tiếng Việt là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các lưu học sinh phải làm quen đầu tiên trước khi chuyển sang học chuyên ngành ở Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Ban đầu, không ít lưu học sinh gặp khó khi phát âm, sử dụng dấu hoặc viết chữ.

Thầy Ngô Minh Tuấn, giảng viên môn Tiếng Việt, Trường Cao đẳng Thái Nguyên, cho biết: Để khắc phục những khó khăn với lưu học sinh khi học tiếng Việt, chúng tôi chú trọng rèn chữ viết, làm việc nhóm, viết, nói các chủ đề thực tế. Những tình huống gần với cuộc sống cũng được đưa vào giờ học để sinh viên luyện nói, luyện viết, làm việc nhóm. Các em cũng được gợi ý sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày với sinh viên, thầy cô giáo Việt Nam.

Em Maneevong Alita, lưu học sinh Lào, lớp K21.83B1, đã học tập tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên 3 năm, chia sẻ: Trong 3 năm học tập ở đây, em được thầy cô, bạn bè hỗ trợ rất nhiều. Trong học tập, em đã đạt sinh viên giỏi và nhận được giấy khen. Còn em Phang Soramit, lưu học sinh Campuchia, lớp K21.48G2, nói tiếng Việt khá thạo khi kể về những ngày học tập tại Việt Nam. Em bảo: Học tiếng Việt không khó vì luôn có thầy cô và bạn bè hướng dẫn. Chính điều đó giúp em, một người trẻ lần đầu xa quê, bớt bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống mới ở nước bạn.

Một giờ học thể dục của lưu học sinh tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Hằng năm, Trường Cao đẳng Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan giáo dục, đào tạo nghề của Lào và Campuchia tuyển chọn, tiếp nhận lưu học sinh theo các chương trình được tỉnh hỗ trợ. Nhà trường đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em.

Năm học này, Trường có 276 lưu học sinh Lào và Campuchia đang theo học, chuẩn bị đón thêm trên 140 lưu học sinh mới. Với các lưu học sinh, các em được bố trí ở các khu ký túc xá, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo. Trường phân công 164 cán bộ, giảng viên tham gia quản lý, giảng dạy và hỗ trợ lưu học sinh trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt.

Cùng với chăm lo tốt điều kiện học tập và sinh hoạt, thời gian qua, Trường Cao đẳng Thái Nguyên còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để lưu học sinh có cơ hội gặp gỡ sinh viên Việt Nam. Những cuộc giao lưu giúp các em giới thiệu về đất nước mình và làm quen hơn với văn hóa, cuộc sống tại Thái Nguyên.

Ông Trần Danh Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên, cho biết: Sau sáp nhập, Nhà trường tiếp tục xác định đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia là một nội dung quan trọng trong hợp tác đào tạo quốc tế. Nhà trường mong muốn các em học được nghề, có kỹ năng để sau khi về nước có thể làm việc, đóng góp xây dựng quê hương mình.