Lưu Hiền Trinh trình diễn đầy quyến rũ trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Lưu Hiền Trinh thể hiện ca khúc Like an Angel trong Phần thi Trang phục áo tắm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng. Nữ ca sĩ mang đến sự sôi động kết hợp giữa âm nhạc đầy "bốc lửa" và cùng màn trình diễn bikini của top 53 khiến cả khán phòng không thể rời mắt.

Phần trình diễn của Lưu Hiền Trinh mở ra một không gian âm nhạc hiện đại, sôi động để phần trình diễn bikini của các thí sinh càng thêm cuốn hút. Bài hát tập trung làm nổi bật khí chất tự tin, rực rỡ của phái đẹp. Top 53 trình diễn bikini đầy khỏe khoắn và 'gợi cảm'.

Sở hữu chất giọng soprano nội lực cùng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc bài bản từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lưu Hiền Trinh là minh chứng cho thế hệ nghệ sĩ đi lên bằng thực lực. Cô liên tục "bắn" high note suốt phần trình diễn Like an Angel, đẩy bầu không khí đêm thi càng thêm "nóng".

Bước ra từ bệ phóng Quán quân Tiếng hát Truyền hình TP. HCM 2012, nữ ca sĩ Hải Phòng tiếp tục khẳng định tư duy âm nhạc đa dạng khi dẫn dắt nhóm S-Girls giành ngôi vị Á quân Nhân tố bí ẩn 2016. Không bó buộc mình trong “vùng an toàn”, cô liên tục thử thách bản thân tại các sân chơi lớn như The Remix 2017 hay The Voice 2018.

Dù ở vai trò thủ lĩnh một nhóm nhạc hay khi solo với những bản ballad da diết như Ai nói dối nhận đi, Khi chúng ta không còn thương nhau nữa, Lưu Hiền Trinh luôn giữ vững phong độ của một giọng ca "vocalist" thực thụ.

Khả năng biến hóa ấy một lần nữa 'bùng nổ' qua màn trình diễn tại đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, khẳng định vị thế một giọng ca bản lĩnh, luôn biết cách tỏa sáng trên mọi sân khấu lớn.

Ngay sau phần thi Trang phục áo tắm, Ban tổ chức đã công bố danh sách 32 thí sinh tiếp tục bước vào vòng thi trình diễn Trang phục dạ hội.