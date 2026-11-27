Vào những ngày cuối tuần, lò đường Đất Quảng (xã Quế Sơn Trung) lại trở nên nhộn nhịp khi đón nhiều lượt khách từ các địa phương tìm đến. Người háo hức tận mắt chứng kiến quy trình nấu đường thủ công, người thích thú thưởng thức món bánh tráng nhúng đường, cũng có người tranh thủ mua những sản phẩm đặc trưng được chế biến từ cây mía về làm quà.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, từ nhỏ chị đã quen thuộc với hình ảnh những lò đường đỏ lửa trong làng. Sau khi rời quê vào TP.HCM học tập, làm việc rồi lập gia đình, hàng chục năm qua chị không còn có dịp chứng kiến cảnh nấu đường thủ công như ngày trước. “Nhân dịp về quê, hai vợ chồng ghé lò đường để xem lại nghề xưa, mua ít đường về dùng và trải nghiệm những nét truyền thống của quê hương”, chị Nhi chia sẻ.

Từ những cây mía tươi, qua quá trình ép lấy nước và cô đặc, người thợ tạo ra các sản phẩm đường thủ công.

Tại lò, du khách được tận mắt theo dõi từng công đoạn làm đường, từ ép mía lấy nước, lọc bỏ tạp chất đến đun nấu và cô đặc. Theo những người thợ lành nghề, nước mía sau khi ép và lọc sạch được đưa lên bếp nấu trong khoảng một giờ. Khi nước mía sôi liu riu, dần cô đặc và chuyển sang trạng thái sánh quánh, người thợ tiếp tục chuyển sang công đoạn đánh đường.

Lúc này, nước đường được đổ vào thùng gỗ, dùng chày đánh liên tục để hỗn hợp trở nên đồng đều, dẻo mịn và đạt độ kết tinh mong muốn. Tùy vào cách chế biến, người thợ có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó phổ biến là đường bát và đường thẻ – những sản phẩm dân dã, quen thuộc trong đời sống của người dân xứ Quảng.

Nước mía được đun trên bếp lửa, dần cô đặc thành lớp đường sánh quánh.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là thưởng thức bánh tráng nhúng đường non. Ngay khi chảo đường còn nóng, người thợ nhanh tay nhúng bánh tráng vào lớp đường sánh mịn, sau đó vớt ra để nguội. Vị giòn của bánh hòa quyện với vị ngọt thơm của đường mía tạo nên món ăn dân dã, gợi nhớ hương vị tuổi thơ của nhiều người.

Ngoài đường bát, đường thẻ, cơ sở còn sản xuất đường cát theo phương pháp thủ công. Đường sau khi nấu chín được đưa vào thùng gỗ, đảo liên tục cho nguội rồi chuyển sang máng chà xát. Qua quá trình này, đường dần kết tinh thành những hạt nhỏ, mịn, giữ được vị ngọt tự nhiên của cây mía.

Người thợ tất bật bên bếp lửa, đun nấu nước mía để tạo ra những mẻ đường thơm ngọt.

Chủ cơ sở, anh Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc mở lò đường xuất phát từ mong muốn khôi phục, gìn giữ nghề truyền thống của quê hương, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Trước đây, vùng Quế Sơn từng nổi tiếng với nghề trồng mía, nấu đường thủ công. Tuy nhiên, theo thời gian, do cây mía không còn mang lại hiệu quả kinh tế như trước, nhiều lò đường lần lượt ngừng hoạt động.

Bản thân anh Thắng trước đây làm nghề lái xe dịch vụ, có nguồn thu nhập khá ổn định. Thế nhưng, mong muốn khôi phục nghề xưa đã thôi thúc anh mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở nấu đường. Cuối năm ngoái, lò đường Đất Quảng chính thức đi vào hoạt động, thắp lại ngọn lửa của nghề truyền thống từng có thời kỳ phát triển ở địa phương.

Các sản phẩm đường bát, đường thẻ, đường cát… được chế biến từ cây mía, lưu giữ hương vị dân dã.

Hiện các sản phẩm của lò chủ yếu được bán trực tiếp cho khách đến tham quan, trải nghiệm và thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Thời gian tới, anh Thắng dự định tìm kiếm cơ hội liên kết với các siêu thị, cửa hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm đường thủ công đến gần hơn với người tiêu dùng.

“Chúng tôi nhận ra rằng những bát đường truyền thống không hề lỗi thời, mà cần có sự chuyển mình để thích ứng với thời đại mới. Qua đó, không chỉ giữ được nghề xưa mà còn mang theo khát vọng nâng tầm sản vật quê hương”, anh Thắng chia sẻ.

Những trải nghiệm tại lò đường giúp du khách hiểu hơn về nghề truyền thống từng gắn bó với đời sống người dân địa phương.

Hiện cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, vào những thời điểm cao điểm có thể tăng thêm 8 người. Song, một trong những khó khăn hiện nay là nguồn nguyên liệu mía tại địa phương ngày càng hạn chế do ít người còn trồng. Để duy trì hoạt động sản xuất, vợ chồng anh Thắng phải tìm mua mía từ các xã lân cận và một số địa phương khác.

Những mẻ đường thành phẩm ra lò.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quế Sơn Trung đánh giá cao những kết quả bước đầu của cơ sở nấu đường Đất Quảng. Không chỉ góp phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu mía, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, mô hình còn có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống gắn với văn hóa địa phương.