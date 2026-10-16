Lưu giữ khoảnh khắc đẹp của quê hương An Giang

Khoảnh khắc mưu sinh mùa nước nổi của người dân xã An Cư được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hùng chụp lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhiều năm qua, các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên ở An Giang có nhiều tác phẩm, bộ sưu tập ảnh mang đậm hơi thở cuộc sống đời thường, trong số đó có nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Nghĩa, ngụ xã Chợ Mới. Sinh ra và lớn lên ở An Giang, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Nghĩa luôn tự hào về vẻ đẹp quê hương.

Ông sáng tác hàng ngàn tác phẩm, hàng chục bộ sưu tập ảnh. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật của ông có mặt tại các buổi triển lãm ảnh nghệ thuật cấp tỉnh và khu vực. Điểm nổi bật trong phong cách nhiếp ảnh của ông là khả năng nắm bắt khoảnh khắc tự nhiên trong đời sống hằng ngày.

Hơn 20 năm cầm máy rong ruổi qua nhiều vùng đất, chụp nhiều đề tài khác nhau, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Nghĩa ghi lại từng khoảnh khắc miêu tả cảnh đẹp quê hương, đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, lễ hội, các làng nghề truyền thống… của tỉnh.

Với ông, mỗi vùng đất đều ẩn chứa nhiều câu chuyện để khám phá và kể lại bằng hình ảnh. Đó có thể là nét đẹp giao thoa văn hóa giữa đồng bào Kinh, Khmer, Chăm, nền văn hóa Óc Eo, các lễ hội lớn được tổ chức tại địa phương, cảnh mưu sinh của người dân miền sông nước hay khung cảnh yên bình dưới chân núi… Theo đuổi nhiếp ảnh vì ông muốn ghi lại những hình ảnh đẹp, chân thật nhất để lưu giữ và giới thiệu đến với nhiều người hơn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Nghĩa dành nhiều tâm huyết sáng tác về các làng nghề truyền thống ở địa phương. Đến nay, ông thực hiện hơn 20 bộ sưu tập ảnh về các làng nghề như nghề làm bánh phồng, nghề bó chổi ở Phú Tân, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Châu Phong… Mỗi bộ ảnh là kết quả của quá trình tìm kiếm, chọn lọc và ghi lại những khoảnh khắc lao động của người dân.

Ông Nghĩa nói: “Để có được bộ ảnh ưng ý, tôi phải dành nhiều thời gian tìm kiếm, lựa chọn hình ảnh, có bộ ảnh về làng nghề truyền thống tôi mất hơn 5 năm mới hoàn thành. Tôi mong những bộ sưu tập ảnh về làng nghề góp phần lưu giữ hình ảnh làng nghề, quá trình lao động, sản xuất của người dân, lưu giữ một phần ký ức của những vùng đất này”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hùng - hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cũng có niềm đam mê ghi lại những khoảnh khắc đời thường của quê hương. Qua những chuyến đi đến các xã vùng Bảy Núi và các xã đảo, ông ghi lại hàng ngàn bức ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đó là hình ảnh những chiếc thuyền đánh cá trên biển lúc hoàng hôn, người dân sinh sống trên làng bè, kéo lưới bắt cá hay những cánh đồng ngập nước mênh mông, đàn trâu thong dong gặm cỏ. Qua ống kính của ông, những hình ảnh bình dị hiện lên chân thực, gần gũi, mang đậm hơi thở cuộc sống.

“Tôi thích những điều bình dị của cuộc sống hằng ngày, nó mang đến cho tôi những khoảnh khắc bình yên, thư giãn. Đó là lý do để tôi tiếp tục hành trình lưu giữ hình ảnh nhịp sống quê hương”, ông Hùng nói.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hùng, giá trị của một bức ảnh không nằm ở những điều lớn lao hay kỹ thuật cầu kỳ mà chính từ những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Những hình ảnh ấy không chỉ để ngắm nhìn mà còn gợi cảm xúc, khơi dậy ký ức qua những chi tiết thân thuộc. Để tạo nên tác phẩm có giá trị, nghệ sĩ nhiếp ảnh cần tìm tòi góc nhìn mới, khai thác câu chuyện riêng trong mỗi khung hình, tạo dấu ấn cá nhân và tránh sự trùng lặp trong phong cách sáng tác.

“Mỗi lần chụp được tấm ảnh đẹp, tôi đều đăng tải trên trang Facebook cá nhân để lưu giữ và chia sẻ với mọi người, được mọi người yêu thích và đồng cảm với tác phẩm là niềm vui lớn nhất của tôi. Thỉnh thoảng, tôi chọn lọc ảnh để làm thành các bộ sưu tập cá nhân. Nếu có cuộc thi phù hợp với chủ đề đang theo đuổi, tôi gửi ảnh tham gia để giao lưu, học hỏi”, ông Hùng nói.

Những tác phẩm ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn góp phần lưu giữ những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người An Giang đến công chúng trong và ngoài tỉnh.