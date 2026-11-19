Mới đây, Lưu Đức Hoa trở thành khách mời trong một chương trình phỏng vấn của Đài Phát thanh Hong Kong (Trung Quốc). Tại đây, nam tài tử lần đầu xác nhận nhiều câu chuyện từng được lan truyền suốt nhiều năm, trong đó có tình huống một fan nam lén trốn dưới gầm giường khách sạn để gặp thần tượng.

Lưu Đức Hoa xác nhận chuyện có fan cuồng tìm cách để gặp được anh. (Ảnh từ Sohu)

Cụ thể, theo Sohu, khi được MC hỏi về tin đồn từng có người hâm mộ bí mật ẩn náu dưới gầm giường của mình, Lưu Đức Hoa lập tức gật đầu xác nhận. Nam nghệ sĩ nhớ lại sự việc xảy ra vào thời điểm anh vừa hoàn thành lịch trình quay phim và trở về khách sạn. Khi đang chuẩn bị sử dụng dịch vụ massage tại phòng, nhân viên massage bất ngờ phát hiện có điều bất thường bên dưới giường.

Lưu Đức Hoa tò mò cúi xuống kiểm tra và phát hiện quả thực có một người đang trốn ở đó. Sự việc khiến tất cả những người có mặt trong phòng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ cũng nhanh chóng có mặt, yêu cầu người hâm mộ bước ra khỏi chỗ ẩn náu.

Sau khi tìm hiểu, Lưu Đức Hoa biết người trốn dưới gầm giường là một fan nam. Người này đã rời quê đến nơi khác tìm việc làm và vì muốn được gặp thần tượng một lần nên đã nhịn đói suốt một ngày. Trước hoàn cảnh của người hâm mộ, nam tài tử không lựa chọn trách móc mà chuẩn bị bánh mì cùng nước uống để đối phương ăn no trước khi được đưa rời khỏi khách sạn.

Lưu Đức Hoa một lần nữa khẳng định câu chuyện hoàn toàn có thật, tuy nhiên, những tình tiết được kể lại trên mạng đã phần nào bị thổi phồng, khiến sự việc trở nên kịch tính hơn thực tế.

Không chỉ xác nhận câu chuyện trên, nam nghệ sĩ còn tiết lộ một hành động đặc biệt dành cho người hâm mộ từng khiến anh vô cùng xúc động. Theo đó, MC tiếp tục nhắc đến thông tin một khán giả từng viết thư cho Lưu Đức Hoa, bày tỏ tiếc nuối vì không đủ khả năng tài chính mua vé máy bay để đến xem concert của thần tượng.

Sau khi đọc được câu chuyện, Lưu Đức Hoa đã quyết định thay đổi địa điểm tổ chức đêm diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn của mình để khán giả kia có cơ hội được gặp thần tượng của mình. Nam nghệ sĩ cũng xác nhận đây là sự việc có thật.

Anh nhớ lại người hâm mộ từng đăng tải một bài viết trên diễn đàn trực tuyến với lời nhắn: "Hy vọng kiếp sau anh vẫn tên là Lưu Đức Hoa, bởi tôi nghĩ kiếp sau mình sẽ có tiền để đi xem anh biểu diễn". Chính chia sẻ chân thành này đã chạm đến trái tim nam ca sĩ, thôi thúc anh đưa ra quyết định đặc biệt.

Những chia sẻ của Lưu Đức Hoa một lần nữa cho thấy những câu chuyện phía sau mối quan hệ giữa anh và người hâm mộ. Trải qua nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ những hành động quan tâm chân thành dành cho người hâm mộ.

Lưu Đức Hoa nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. (Ảnh HK01)

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc). Anh hoạt động đa lĩnh vực với vai trò diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất, được mệnh danh là một trong Tứ đại thiên vương của làng giải trí Hong Kong bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, Lưu Đức Hoa ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Vô Gian Đạo, Thần Bài và Thiên Nhược Hữu Tình. Ở lĩnh vực âm nhạc, anh cũng sở hữu nhiều bản hit, duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều thế hệ khán giả.