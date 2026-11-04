Lưu Đức Hoa trở lại màn ảnh rộng với phim về chiến dịch chống COVID-19

Lưu Đức Hoa chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Bạch Y Nghịch Hành Giả, bộ phim lấy bối cảnh cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu năm 2020. Tác phẩm do đạo diễn Khâu Lễ Đào thực hiện, có sự tham gia của Dương Tử San, Tần Hải Lộ cùng nhiều diễn viên thực lực. Phim dự kiến chính thức ra rạp Trung Quốc vào ngày 6/11/2026.

Trong phim, Lưu Đức Hoa đảm nhận vai Thẩm Quân, một giáo sư y khoa cùng vợ là bác sĩ Viên Sở Sở (Dương Tử San) đến Vũ Hán khi dịch bệnh bùng phát. Tại đây, hai người sát cánh cùng đội ngũ y tế địa phương, trong đó có y tá trưởng Điền Lộ (Tần Hải Lộ) và bác sĩ Chung Lăng Vân (Dư Ngải Lỗi), tham gia cứu chữa bệnh nhân giữa tình hình khẩn cấp.

Lưu Đức Hoa đảm nhận vai giáo sư y khoa Thẩm Quân trong bộ phim điện ảnh Bạch Y Nghịch Hành Giả.

Không chỉ xoay quanh công việc của những người làm trong ngành y, Bạch Y Nghịch Hành Giả còn khai thác câu chuyện của nhiều nhân vật bình thường bị cuốn vào biến cố. Trong đó, Giang Tiểu Ba (Trương Hải Vũ) và Giai Giai (Lang Nguyệt Đình) phải xa cách nhau vì hoàn cảnh đặc biệt, chỉ có thể chờ đợi ngày đoàn tụ. Qua những số phận khác nhau, bộ phim tái hiện bầu không khí căng thẳng khi giao thông đình trệ, nguồn vật tư thiếu hụt, bệnh viện quá tải và người dân phải đối diện với nhiều bất an.

Theo trailer được công bố, tác phẩm tập trung vào 76 ngày đầy biến động tại Vũ Hán, nơi hàng triệu người cùng trải qua những thử thách chưa từng có. Thay vì xây dựng hình tượng anh hùng phi thường, bộ phim hướng đến câu chuyện về những con người bình thường lựa chọn ở lại, tiến về phía trước và hỗ trợ lẫn nhau trong thời điểm khó khăn.

Đáng chú ý, đây không phải dự án vừa được Lưu Đức Hoa ghi hình. Bộ phim từng mang tên Chiến Dịch Thiên Sứ , hoàn thành quá trình quay từ tháng 12/2020 nhưng phải mất gần sáu năm mới có lịch phát hành chính thức tại Trung Quốc đại lục. Việc tác phẩm được ấn định ngày ra rạp vào tháng 11/2026 vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Tác phẩm tái hiện 76 ngày chống dịch tại Vũ Hán, khắc họa những nỗ lực của đội ngũ y tế trong giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, ngay từ khi công bố lịch chiếu, Bạch Y Nghịch Hành Giả đã tạo ra những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả quan tâm đến việc nhìn lại giai đoạn đặc biệt của lịch sử, trong khi một số người đặt câu hỏi liệu thời điểm phát hành sau nhiều năm có còn phù hợp với chủ đề nhạy cảm này hay không. Những tranh luận xoay quanh cách bộ phim tái hiện trải nghiệm của người dân và đội ngũ y tế cũng khiến dự án được chú ý trước ngày ra mắt.

Với Lưu Đức Hoa, vai diễn Thẩm Quân đánh dấu lần trở lại với hình tượng nhân vật thuộc lĩnh vực y tế sau nhiều năm. Nam diễn viên từng đảm nhận vai bác sĩ trong bộ phim Nói Lại Một Lần Anh Yêu Em phát hành năm 2005. Lần này, anh tiếp tục thử sức với một nhân vật gắn với bệnh viện và những lựa chọn sinh tử, nhưng đặt trong bối cảnh tập thể rộng lớn hơn.

Ngoài Lưu Đức Hoa và Dương Tử San, phim còn có sự góp mặt của Tần Hải Lộ, Dư Ngải Lỗi, Hàn Đồng Sinh, Phùng Văn Quyên, Trương Hải Vũ và Lang Nguyệt Đình. Tác phẩm do Khâu Lễ Đào đạo diễn, Lỗ Bình chấp bút kịch bản.

Lưu Đức Hoa.

Sau thời gian dài nằm chờ phát hành, Bạch Y Nghịch Hành Giả sẽ chính thức ra mắt khán giả Trung Quốc vào ngày 6/11. Sự trở lại của Lưu Đức Hoa trong một bộ phim mang đề tài y tế, cùng câu chuyện nhìn lại 76 ngày tại Vũ Hán, được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự chú ý cho phòng vé đầu tháng 11.