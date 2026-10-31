Lưu Đức Hoa tiếc nuối với những lựa chọn ở tuổi 65

Lưu Đức Hoa có bài phát biểu kéo dài hơn 10 phút, tập trung chia sẻ về những lựa chọn và định hướng cuộc đời. Thay vì chỉ nói về sự nghiệp nghệ thuật, nam diễn viên dành nhiều thời gian nhìn lại những lần do dự, các cơ hội từng bỏ lỡ và cách ông đối diện với những quyết định quan trọng. Những trải lòng của Thiên vương Hong Kong nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả Trung Quốc.

Nhắc lại quãng thời gian bước chân vào làng giải trí năm 1981, Lưu Đức Hoa tiết lộ mong muốn ban đầu của ông không chỉ dừng lại ở diễn xuất. Nam nghệ sĩ từng muốn trở thành đạo diễn và biên kịch, thậm chí âm thầm viết nhiều kịch bản trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, mỗi lần có ý định chuyển hướng, ông lại nhận được lời khuyên nên tập trung làm tốt công việc diễn viên.

Lưu Đức Hoa nhìn lại những lựa chọn sự nghiệp ở tuổi 65.

Lưu Đức Hoa thừa nhận bản thân đã nhiều lần nghe theo ý kiến xung quanh và dần đi theo con đường được người khác định hướng. Ông chia sẻ: "Mỗi lần tôi muốn làm đạo diễn, sẽ có người đến nói rằng hãy làm tốt bổn phận của mình, trở thành một diễn viên giỏi. Kết quả là tôi thuận theo số đông và thực sự trở thành một diễn viên giỏi".

Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức với vai trò nhà sản xuất, đồng thời góp phần nâng đỡ nhiều đạo diễn trẻ. Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng vị thế diễn viên nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến cơ hội thể hiện của đạo diễn một lần nữa khiến ông phải cân nhắc. Những lần do dự liên tiếp khiến Lưu Đức Hoa nhận ra đôi khi bản thân đã để ý kiến bên ngoài tác động quá nhiều đến lựa chọn cá nhân.

Nhìn lại hành trình ấy, nam diễn viên nói: "Tôi luôn đứng trước những lựa chọn và không ngừng do dự. Năm 20 tuổi, lòng can đảm của tôi gần như đã cạn kiệt. Đến năm 40 tuổi, tôi cũng dần kiềm chế sự bốc đồng. Bây giờ đã 65 tuổi, tôi mới biết suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động".

Dù thừa nhận từng đánh mất một số cơ hội, Lưu Đức Hoa không nhìn những trải nghiệm này hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Ông cho biết bản thân đã học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi và trưởng thành qua từng quyết định. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ cũng khẳng định cuộc đời không phải bài toán chỉ có một đáp án đúng. Dù lựa chọn hướng đi nào, mỗi người đều có thể tìm thấy những trải nghiệm và cảnh sắc mới nếu tiếp tục bước về phía trước.

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Lưu Đức Hoa còn nhắc đến những giai đoạn khó khăn mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua. Theo ông, những ngày tháng tồi tệ đôi khi mang lại giá trị đặc biệt, với điều kiện mỗi người đủ kiên trì để vượt qua. Nam nghệ sĩ cũng cho rằng thành công không phải lúc nào cũng đến từ may mắn, bởi phía sau những người được xem là thuận lợi thường là quá trình nỗ lực và đưa ra nhiều quyết định mà người ngoài không nhìn thấy.

Thiên vương Hong Kong vẫn ấp ủ mong muốn thử sức với vai trò đạo diễn.

Những chia sẻ của Lưu Đức Hoa nhận được sự đồng tình từ khán giả, đặc biệt là thông điệp không nên quá sợ hãi trước các lựa chọn. Ở tuổi 65, sau hơn bốn thập kỷ vừa ca hát vừa đóng phim và sản xuất điện ảnh, nam nghệ sĩ vẫn chưa từ bỏ mong muốn thử sức ở một vai trò mới. Ông từng tiết lộ dự định chuyển hướng tập trung làm đạo diễn sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn vào năm 2028.

Câu chuyện của Lưu Đức Hoa vì thế không chỉ là những tiếc nuối về con đường đã qua mà còn cho thấy khát vọng tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng không nằm ở việc luôn đưa ra lựa chọn hoàn hảo, mà là đủ can đảm để bước tiếp và chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn.