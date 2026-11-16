Lưu Đức Hoa tạm dừng đóng phim, tiết lộ thời điểm trở lại màn ảnh

Lưu Đức Hoa là một trong những tài tử hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn, đồng thời được khán giả yêu mến bởi sự đa năng trong cả diễn xuất lẫn âm nhạc.

Mới đây, Lưu Đức Hoa bất ngờ tiết lộ kế hoạch công việc trong thời gian tới khi quảng bá album mới. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh đã gần một năm không tham gia đoàn phim với tư cách diễn viên chính. Đáng chú ý, tài tử cho biết phải đến năm 2028, anh mới dự định trở lại đảm nhận những vai diễn chính trên màn ảnh rộng.

Lưu Đức Hoa cho biết đến năm 2028 mới quay lại đóng phim. (Ảnh từ Sohu)

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh Lưu Đức Hoa trên màn ảnh. Ở tuổi 65, nam diễn viên vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật nhưng đang chủ động điều chỉnh nhịp độ làm việc, thay vì liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh như trước đây.

Tuy nhiên, việc tạm ngừng đóng vai chính không đồng nghĩa với chuyện Lưu Đức Hoa rời xa lĩnh vực điện ảnh. Nam diễn viên tiết lộ công việc gần đây của anh chủ yếu liên quan đến vai trò giám chế phim.

Như vậy, dù không trực tiếp xuất hiện trước ống kính với vai trò diễn viên chính, Lưu Đức Hoa vẫn tiếp tục đóng góp cho ngành công nghiệp điện ảnh thông qua những hoạt động phía sau hậu trường. Anh cũng không hoàn toàn khép lại cơ hội trở lại màn ảnh trong thời gian tới. Nếu có nhân vật phù hợp và chỉ cần tham gia với vai trò khách mời, nam diễn viên vẫn sẵn sàng cân nhắc.

Thay vì tập trung cho các dự án điện ảnh, thời gian tới, Lưu Đức Hoa dự kiến dành nhiều tâm sức hơn cho hoạt động âm nhạc, đặc biệt là các chuyến lưu diễn. Việc quảng bá album tiếng Quảng Đông mới cũng cho thấy nam nghệ sĩ đang tích cực chuẩn bị cho những kế hoạch trên sân khấu.

Lưu Đức Hoa đang tập trung cho âm nhạc, cũng như công việc giám chế phim. (Ảnh từ Sohu)

Trong nhiều năm hoạt động, Lưu Đức Hoa xây dựng được vị thế đặc biệt khi thành công ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhóm Tứ đại thiên vương Hong Kong, bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh. Sự nghiệp của nam nghệ sĩ trải dài qua nhiều thập kỷ với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, giúp anh duy trì sức hút qua nhiều thế hệ khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, quyết định tạm gác những vai diễn chính cho thấy Lưu Đức Hoa đang ưu tiên những định hướng khác trong sự nghiệp. Dù khán giả phải chờ thêm khoảng hai năm để chứng kiến anh trở lại với một vai chính mới, nam nghệ sĩ vẫn chưa hoàn toàn rời xa điện ảnh. Trong lúc chờ đợi, người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi những hoạt động âm nhạc và các dự án hậu trường của tài tử.