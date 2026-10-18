Lưu Đức Hoa khiến fan thêm yêu mến với hành động giản dị

Lưu Đức Hoa nhận được nhiều lời khen khi có hành động thân thiện với người hâm mộ tại một sự kiện công khai ở Hong Kong (Trung Quốc). Dù chuẩn bị rời đi, nam diễn viên vẫn chủ động quay lại và dành điều đặc biệt cùng khán giả trước khi lên xe.

Cụ thể, theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Đức Hoa mới đây xuất hiện tại một sự kiện ở Hong Kong. Sau khi chương trình kết thúc, nam nghệ sĩ được một số nhân viên đi cùng hộ tống ra lối di chuyển để lên xe rời khỏi địa điểm tổ chức.

Hình ảnh mới đây của Lưu Đức Hoa. (Ảnh Sohu)

Lúc này, hai bên lối đi đã có đông đảo người hâm mộ đứng chờ từ trước. Dù bị ngăn cách bởi hàng rào an ninh, nhiều khán giả vẫn liên tục gọi tên nam diễn viên. Thay vì nhanh chóng rời đi theo lộ trình được sắp xếp, Lưu Đức Hoa dừng bước, mỉm cười rồi chủ động quay lại, tiến về phía đám đông.

Khi đến gần hàng rào, nam nghệ sĩ nhận những bức ảnh và cuốn sổ được người hâm mộ đưa tới, sau đó lần lượt ký tặng từng người. Đáng chú ý, để thuận tiện cho khán giả chụp ảnh lưu niệm, Lưu Đức Hoa còn chủ động tháo khẩu trang, vui vẻ phối hợp với những chiếc máy ảnh và điện thoại từ nhiều góc độ khác nhau.

Lưu Đức Hoa nhiệt tình giao lưu với khán giả. (Ảnh Sohu)

Sau khi ký tặng hết những món đồ được đưa tới, nam diễn viên mới quay người lên xe. Tuy nhiên, đi được vài bước, anh tiếp tục dừng lại, nhìn về phía đám đông và chắp hai tay bày tỏ lòng cảm ơn. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của những người có mặt tại hiện trường, nhóm khán giả chờ đợi Lưu Đức Hoa hôm đó không chỉ có những người hâm mộ trẻ tuổi mà còn có nhiều nam giới trung niên mặc đồng phục hội fan chính thức. Thậm chí, một số người còn đưa cả vợ và con đến để gặp gỡ, ủng hộ thần tượng.

Đây không phải lần đầu Lưu Đức Hoa thể hiện sự gần gũi với khán giả. Trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từ các sự kiện công khai đến những buổi hòa nhạc và hoạt động quảng bá phim, nam nghệ sĩ vẫn duy trì thái độ thân thiện, không cố tình tạo khoảng cách với người hâm mộ.

Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho cách ứng xử của tài tử Hong Kong. Nhiều khán giả nhận định chính sự chân thành và thái độ tôn trọng người hâm mộ là một trong những yếu tố giúp Lưu Đức Hoa duy trì sức hút suốt hàng chục năm.

Nhiều khán giả yêu mến Lưu Đức Hoa suốt nhiều năm qua. (Ảnh Sohu)

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Ông nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như Thần bài, Vô gian đạo, Đào tỷ...

Bên cạnh sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, nam nghệ sĩ còn được biết đến với thái độ làm việc chuyên nghiệp, hình ảnh gần gũi và sự trân trọng dành cho khán giả. Dù đã bước sang tuổi 65, Lưu Đức Hoa vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ.