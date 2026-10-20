Lưu Đức Hoa hiếm hoi lộ diện bên vợ

Lưu Đức Hoa là một trong những ngôi sao hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), nổi tiếng với sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ cùng đời tư kín tiếng. Sau nhiều năm kết hôn, nam diễn viên và bà xã Chu Lệ Thiên vẫn hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau, khiến mỗi lần cả hai được bắt gặp bên cạnh đều nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh tình cờ gặp Lưu Đức Hoa trước cửa một khách sạn tại Hong Kong. Trong lần xuất hiện này, Lưu Đức Hoa mặc trang phục thể thao, đeo túi chéo màu đen và đi giày sneaker trắng. Ở tuổi 65, nam nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Lưu Đức Hoa lộ diện bên vợ. (Ảnh Sohu)

Đáng chú ý, Chu Lệ Thiên cũng có mặt cùng chồng. Bà xã Lưu Đức Hoa mặc bộ trang phục màu trắng, đi phía trước trong khi nam diễn viên trò chuyện với nhân viên đi cùng. Chu Lệ Thiên đứng bên cạnh, không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chồng. Hình ảnh đời thường hiếm hoi của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ở tuổi 60, Chu Lệ Thiên gây ấn tượng với vóc dáng thanh mảnh và phong thái trẻ trung. Thậm chí, một số cư dân mạng còn nhận nhầm bà là con gái Lưu Hướng Huệ, sinh năm 2012. Vợ chồng Lưu Đức Hoa vốn kín tiếng về cuộc sống gia đình, hiếm khi để lộ những khoảnh khắc riêng tư trước công chúng.

Khác với hình ảnh hào nhoáng thường gắn liền với giới nhà giàu, Chu Lệ Thiên được truyền thông Hong Kong nhận xét có phong cách sống giản dị. Bà thường xuất hiện với áo phông, quần dài và giày thể thao, ít sử dụng trang sức đắt tiền. Theo một số nguồn tin truyền thông, Chu Lệ Thiên từng được bắt gặp đeo túi vải đã cũ và thoải mái để mặt mộc khi ra ngoài.

Lưu Đức Hoa và vợ. (Ảnh từ Sohu)

Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên quen nhau năm 1986, khi nam diễn viên đến Malaysia biểu diễn. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm nhưng giữ kín chuyện yêu đương trong nhiều năm. Năm 2009, sau khi cha của Chu Lệ Thiên qua đời, Lưu Đức Hoa cùng vợ xuất hiện tại sân bay, qua đó công khai mối quan hệ đã được giữ kín suốt thời gian dài. Cùng năm, nam nghệ sĩ xác nhận đã kết hôn với Chu Lệ Thiên từ năm 2008.

Trong những năm tháng đồng hành, Chu Lệ Thiên được cho là luôn ở bên hỗ trợ chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Truyền thông từng đưa tin bà chăm sóc Lưu Đức Hoa sau tai nạn ngã ngựa khi nam diễn viên quay quảng cáo tại Thái Lan năm 2007. Một số nguồn tin cũng cho biết Chu Lệ Thiên từng hỗ trợ tài chính cho chồng trong giai đoạn anh gặp khó khăn vì đầu tư. Tuy nhiên, những câu chuyện này chủ yếu được thuật lại qua truyền thông, chưa có đầy đủ thông tin độc lập để xác nhận mọi chi tiết.

Năm 2012, Chu Lệ Thiên sinh con gái Lưu Hướng Huệ. Từ đó đến nay, Lưu Đức Hoa luôn hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin riêng tư của con, nhằm bảo vệ cuộc sống gia đình khỏi sự chú ý quá mức.

Dù là ngôi sao nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo, Lưu Đức Hoa và vợ vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Lần xuất hiện chung mới đây không chỉ khiến công chúng chú ý đến vẻ ngoài trẻ trung của Chu Lệ Thiên ở tuổi 60 mà còn một lần nữa cho thấy cách cặp đôi giữ gìn sự riêng tư sau nhiều thập kỷ gắn bó.