Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ Boxing tại ASIAD 20

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh dừng bước

Bước vào bán kết, Lưu Diễm Quỳnh đứng trước cơ hội vượt qua thành tích HCĐ từng giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu. Tuy nhiên, thử thách dành cho võ sĩ Việt Nam là rất lớn khi Bao Ziyi đang có phong độ cao và trước đó cũng giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Porntip Buapa (Thái Lan) ở tứ kết.

Ngay từ hiệp đầu, hai võ sĩ nhập cuộc quyết liệt và liên tục tranh chấp để tìm kiếm lợi thế. Diễm Quỳnh cố gắng phát huy ưu thế về chiều cao, sải tay để duy trì cự ly, nhưng Bao Ziyi cho thấy khả năng di chuyển linh hoạt và những pha ra đòn sắc bén.

Võ sĩ Trung Quốc kiểm soát hiệp đấu tốt hơn và được cả 5 giám định chấm thắng 10-9.

Sang hiệp 2, Diễm Quỳnh nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, Bao Ziyi tiếp tục duy trì khả năng di chuyển hợp lý, lựa chọn thời điểm ra đòn hiệu quả. Võ sĩ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối đánh và bị tính một lần knockdown.

Khoảng cách điểm số vì thế được nới rộng. Bốn trong năm giám định chấm Bao Ziyi thắng hiệp 2 với điểm số 10-8, giám định còn lại chấm 10-9.

Không còn nhiều lựa chọn trong hiệp cuối, Diễm Quỳnh nỗ lực tấn công để tìm kiếm cơ hội thay đổi cục diện. Tuy nhiên, đại diện Trung Quốc vẫn duy trì được sự chủ động và không để võ sĩ Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng. Cả 5 giám định tiếp tục chấm Bao Ziyi thắng hiệp 3.

Kết thúc ba hiệp đấu, Lưu Diễm Quỳnh nhận thất bại 0-5, với điểm số của 5 giám định lần lượt là 26-30, 25-30, 26-30, 27-30 và 25-30, qua đó dừng bước ở bán kết và giành HCĐ hạng 75kg nữ.

Dù chưa thể đổi màu huy chương, kết quả tại ASIAD 20 vẫn giúp Diễm Quỳnh tạo nên một dấu mốc đáng chú ý. Tại ASIAD 19 năm 2023, cô cũng giành HCĐ hạng 75kg. Với thành tích lần này, Diễm Quỳnh trở thành võ sĩ Boxing Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại hai kỳ ASIAD liên tiếp.

Trước đó tại tứ kết ASIAD 20, Diễm Quỳnh đã đánh bại Parmida Khoshkhabar Oghani (Iran) với tỉ số tuyệt đối 5-0 để lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại bán kết Đại hội.

Như vậy, Boxing Việt Nam khép lại vòng bán kết hạng 51kg và 75kg nữ trong ngày 30.9 với hai kết quả khác nhau. Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ hạng 75kg, trong khi Nguyễn Thị Tâm đã vượt qua Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0 để giành quyền tranh HCV hạng 51kg nữ.