Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ tổ chức ở Macau. Nữ diễn viên được sắp xếp xuất hiện ở vị trí cuối cùng với tạo hình mang đậm phong cách cô dâu. Cô diện chiếc váy dài màu trắng bạc, thiết kế cúp ngực với chất liệu satin mềm mại, kết hợp khăn voan đính tua rua ngọc trai, găng tay trắng cổ điển và trang sức cao cấp. Đặc biệt, bó hoa rum trên tay càng làm tăng cảm giác lãng mạn, khiến tổng thể trang phục giống hình ảnh một cô dâu bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Bộ trang phục thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của nhà thiết kế Tamara Ralph. Thay vì lựa chọn những chi tiết đính kết cầu kỳ, thiết kế tập trung vào phom dáng thanh lịch, độ rủ của chất liệu và phần đuôi váy dài. Khi kết hợp cùng kiểu tóc búi cao, lớp trang điểm nhẹ nhàng và phụ kiện tinh tế, Lưu Diệc Phi mang đến hình ảnh vừa sang trọng, vừa có nét cổ điển. Màn xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả dành lời khen cho thần thái và phong cách thời trang của nữ diễn viên, đồng thời xem đây là một trong những tạo hình đáng nhớ của cô trên thảm đỏ.

Tạo hình mới của Lưu Diệc Phi gợi nhớ hình ảnh Bạch Tú Châu cách đây hơn 20 năm.

Đáng chú ý, hình ảnh lần này còn gợi nhắc đến Bạch Tú Châu, nhân vật do Lưu Diệc Phi đảm nhận trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia phát sóng năm 2003. Khi tham gia tác phẩm, nữ diễn viên vẫn còn rất trẻ nhưng đã gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú cùng khí chất tiểu thư đài các. Bạch Tú Châu xuất thân trong gia đình giàu có, sở hữu tính cách kiêu hãnh, có phần bướng bỉnh nhưng cũng mang nhiều cảm xúc trong chuyện tình cảm. Đây là một trong những vai diễn giúp Lưu Diệc Phi đến gần hơn với khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ.

Trong Kim Phấn Thế Gia, hình ảnh Bạch Tú Châu từng gắn liền với những bộ trang phục mang phong cách quý tộc, đặc biệt là tạo hình váy cưới đậm chất phương Tây. Vì vậy, khi Lưu Diệc Phi xuất hiện với khăn voan, váy trắng và bó hoa trên tay, khán giả lập tức liên tưởng đến nhân vật năm xưa. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ cảm giác như được nhìn thấy Bạch Tú Châu trưởng thành, tiếp tục xuất hiện trong một khung hình mang màu sắc hoài niệm. Sự liên tưởng này cũng cho thấy sức sống của một vai diễn dù đã trải qua nhiều năm.

Từ cô gái trẻ trong Kim Phấn Thế Gia đến nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện thời trang quốc tế, Lưu Diệc Phi đã có nhiều thay đổi về hình ảnh lẫn phong cách. Nếu trước đây, khán giả nhớ đến cô qua vẻ đẹp thanh thuần và những vai diễn cổ trang, thì hiện tại, nữ diễn viên còn xây dựng được dấu ấn với phong thái trưởng thành, điềm tĩnh. Những lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, chiến dịch quảng bá thương hiệu và hoạt động thời trang giúp cô duy trì sức hút ngay cả trong khoảng thời gian không có dự án phim mới ra mắt.

Trước đó, Lưu Diệc Phi từng tạo được tiếng vang với Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng. Đặc biệt, vai Hoàng Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng tiếp tục giúp cô khẳng định sức hút trên màn ảnh nhỏ. Dù chưa công bố dự án truyền hình mới, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi trong vai Bạch Tú Châu ở Kim Phấn Thế Gia.

Lần này, chiếc váy trắng tại Macau không chỉ giúp Lưu Diệc Phi ghi điểm về thời trang mà còn khơi gợi ký ức của những khán giả từng theo dõi cô từ những ngày đầu sự nghiệp. Sau hơn 20 năm, Bạch Tú Châu vẫn là một trong những hình tượng được nhắc nhớ khi nói về nữ diễn viên. Màn xuất hiện mới nhất phần nào cho thấy sức hút của Lưu Diệc Phi không chỉ đến từ những vai diễn hiện tại, mà còn được bồi đắp bởi những dấu ấn đã gắn bó với khán giả qua nhiều thế hệ.