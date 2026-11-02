Lưu Diệc Phi lại thành tâm điểm

Trang Sina đưa tin tối 1/11, nhiều ngôi sao của hàng đầu Trung Quốc như Lưu Diệc Phi, Âu Dương Na Na, Lý Nhất Đồng, Hề Mộng Dao, Khổng Tuyết Nhi, Lâm Duẫn, Mao Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, Thái Từ Khôn, Ngụy Triết Minh, Lại Vỹ Minh, Trình Tiêu, Trương Thiên Ái... tham dự sự kiện thịnh điển do tạp chí thời trang W China tổ chức, trở thành bữa tiệc nhan sắc bắt mắt.

Sự kiện được sắp xếp theo các chương khác nhau là Thức tỉnh - Lên đường - Cộng hưởng. Các khách mời xuất hiện theo phong cách thời trang cổ điển, với hiệu ứng hình ảnh, âm nhạc được sắp đặt để phục vụ mạch truyện xuyên suốt. Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu với chiếc váy cưới tinh khôi thuộc bộ sưu tập haute couture Thu Đông 2026 của Tamara Ralph, kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari. Loạt ảnh do studio của nữ diễn viên đăng tải được khen ngợi có khí chất thoát tục, sang trọng.

Tuy nhiên, khi bước lên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá là trạng thái không tốt. Kiểu váy quây làm lộ bắp tay to, thêm phần trang sức và khăn đội đầu khiến tổng thể thiết kế trông nặng nề.

Lưu Diệc Phi vẫn thường gây tranh cãi vì sự khác biệt giữa loạt ảnh đã trải qua chỉnh sửa và ảnh thật được chụp tại sự kiện. Nữ diễn viên từng được khen ngợi là "thần tiên tỷ tỷ". Lưu Diệc Phi cũng không chạy theo mốt mình hạc xương mai, vì vậy cô thường bị chê có phần eo và cánh tay khá thô. Cách đây vài ngày, màn xuất hiện của Lưu Diệc Phi tại sự kiện Thịnh điển Vogue cũng gây tranh luận vì gu thời trang sến sẩm, cách catwalk thiếu sự vững chắc và biểu cảm thiếu tự nhiên.

Cùng diện trang phục cô dâu đội khăn voan giống Lưu Diệc Phi, đàn em Lưu Tá Ninh lại nhận được lời khen của khán giả Trung Quốc nhờ vóc dáng thon gọn và cách búi tóc phù hợp hơn. Màn so sánh giữa hai người nhận được tới 80 triệu lượt đọc trên Weibo.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao (trái) được sắp xếp là người mở màn sự kiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi hóa thân thành nàng tiên cá quyến rũ. Trong khi đó Âu Dương Na Na luôn mang lại sự tự tin, tràn đầy sức sống. Tại sự kiện Thịnh điển Vogue trước đó, Âu Dương Na Na không chỉ là khách mời mà còn là giám đốc điều phối cho chương trình và cô nhận được nhiều lời khen từ truyền thông nhờ sự linh hoạt, thông minh, nhiệt tình của mình.

Lâm Duẫn luôn mang đến bất ngờ trong mỗi lần cô xuất hiện trên thảm đỏ. Cô hóa thân thành thiên nga trắng, phong cách mang đậm tính nghệ thuật. Lâm Duẫn là ngôi sao chịu khó thay đổi phong cách và thường bám sát với chủ đề của buổi lễ, vì vậy dù nhan sắc có thể không nổi bật bằng Địch Lệ Nhiệt Ba hay nổi danh như Lưu Diệc Phi, cô luôn tạo nên sự mới mẻ, khiến khán giả mong chờ sự xuất hiện của cô.

Hai ngôi sao cũng được khen ngợi cho phong cách ấn tượng tại sự kiện là hot girl Dịch Mộng Linh (trái) và ca sĩ, diễn viên Khổng Tuyết Nhi. Dịch Mộng Linh là ngôi sao mạng xã hội hàng đầu tại Trung Quốc. Khổng Tuyết Nhi từng là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng THE9, sau đó cô chuyển hướng sang diễn xuất với các tác phẩm như Trục Ngọc, Cửu Trùng Tử, Khom lưng, Mặc vũ vân gian...

Mao Hiểu Đồng (trái) và diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Văn Vịnh San xuất hiện với trang phục ấn tượng tại sự kiện. Mao Hiểu Đồng là ngôi sao không vướng scandal được khán giả Trung Quốc yêu mến. Cô từng tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cẩm Tú Vị Ương, Những đứa con nhà họ Kiều, 30 chưa phải là hết, Vấn Tâm... với khả năng diễn xuất tự nhiên và được đánh giá cao. Mao Hiểu Đồng diện trang phục của nhà thiết kế Việt Nguyễn Phúc Tuấn.

Ca sĩ Trình Tiêu (trái) và "Thái tử phi đẹp nhất màn ảnh" Trương Thiên Ái lựa chọn trang phục gợi cảm với màu sắc nổi bật.

Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á từng là nữ thần cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Hiện tại, cô không chỉ là diễn viên mà còn giữ chức vụ tại hiệp hội diễn viên. Lý Nhất Đồng lựa chọn váy đen xuyên thấu gợi cảm.

Dàn sao nam cũng gây chú ý tại sự kiện như Thái Từ Khôn (trái) và Hầu Minh Hạo. Cả hai từng là thành viên nhóm nhạc có thời hạn Nine Percent, được thành lập nhờ chương trình tuyển chọn thần tượng. Nine Percent từng là nhóm nhạc nam có lượng fan đông đảo bậc nhất Trung Quốc. Sau khi nhóm tan rã, Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục các hoạt động âm nhạc trong khi đó, Hầu Minh Hạo còn lấn sân sang diễn xuất.

Trạng thái của Ngô Lỗi (trái) khiến khán giả lo lắng vì trông anh khá mệt mỏi. Mới đây, Ngô Lỗi xuất hiện trong siêu dự án truyền hình Kiếm Lai được đánh giá cao về chất lượng. Đây là dự án quan trọng với sự nghiệp diễn xuất của Ngô Lỗi vì anh thiếu một tác phẩm lớn bùng nổ để thoát mác sao nhí. Ngô Lỗi diện trang phục từ bộ sưu tập Xuân Hè mới của Burberry. Trong khi đó, Ngụy Triết Minh (phải) là tổng tài quen mặt trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh thường xuyên đảm nhận vai diễn giám đốc tinh anh trong các phim ngôn tình có kinh phí trung bình và được khán giả yêu thích.

Nam diễn viên trẻ sinh năm 2001 Lại Vỹ Minh (trái) thường được các ngôi sao nữ hết lời khen ngợi nhờ nhan sắc nổi bật khiến họ ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Lâm Nhất cũng từng là nam thần học đường nổi tiếng màn ảnh nhờ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (2019).