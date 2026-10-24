Lưu Diệc Phi kém sắc, dàn sao gầy trơ xương tại thảm đỏ hot nhất

Tổng hợp màn trình diễn catwalk của dàn mỹ nhân Trung Quốc tại sự kiện Thịnh điển Vogue 2026.

Tối 23/10, sự kiện Thịnh điển thời trang do Vogue tổ chức diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc. Cơn mưa tầm tã làm ảnh hưởng tới màn catwalk của nhiều ngôi sao. Tại hậu trường, dàn mỹ nhân Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc, Châu Dã, Âu Dương Na Na, Mạnh Tử Nghĩa và Dương Siêu Việt chụp ảnh chung với Tổng biên tập Vogue Lưu Xung. Dù đều là những người đẹp nổi danh, nhưng họ đùn đẩy nhau, không ai muốn đứng cạnh Cổ Lực Na Trát vì đàn chị quá đẹp.

Trong đó, Lưu Diệc Phi có năm thứ ba liên tiếp giành vị trí vedette, xuất hiện cuối cùng trong dàn nghệ sĩ, thể hiện địa vị đỉnh cao trong giới thời trang Trung Quốc. Tuy nhiên, do cô đang sốt và viêm mắt nên trạng thái không tốt. Cảnh catwalk của Lưu Diệc Phi bị chê vì thiếu sang trọng, hơi sến, trang phục cũng kém nổi bật. Lưu Diệc Phi diện trang phục may đo cao cấp từ thương hiệu Elie Saab. Dương Siêu Việt diện thiết kế thuộc BST Balenciaga Thu Đông 2026. Mỹ nhân từng được bình chọn có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc phong độ ổn định, đẹp mọi góc quay.

Dương Tử mặc trang phục của nhà mốt Givenchy và phối thêm trang sức từ thương hiệu Pomellato, đây là hai đối tác quảng cáo của nữ diễn viên. Một số khán giả đánh giá Dương Tử xuất hiện nhẹ nhàng, thoải mái, trạng thái cũng tốt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ váy quá rộng khiến thân hình Dương Tử không có đường cong. Trần Đô Linh cũng bị chê khi diện thiết kế Haute Couture Xuân Hè 2026 của Weizdhurm Franklyn, kết hợp trang sức Bvlgari. Bộ cánh khiến nữ diễn viên trông nhợt nhạt và già đi vài tuổi.

Hai người đẹp Mạnh Tử Nghĩa (trái) và Cổ Lực Na Trát cũng thể hiện kém phong độ so với các sự kiện khác. Mạnh Tử Nghĩa bị ví như "cá bảy màu" khi bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2024 của Ronald van der Kemp. Cổ Lực Na Trát cũng không tận dụng được nhan sắc nổi bật. Cả hai còn bị chê quá gầy, nhìn thiếu sức sống.

Châu Dã (trái) nổi bật với bộ lễ phục màu vàng tươi tắn, làm nổi bật làn da trắng sáng. Khác với những người đẹp cùng lứa thường lựa chọn trang phục ngọt ngào, Tôn Thiên định vị phong cách cá nhân phóng khoáng, unisex, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Cô diện áo khoác Elisabetta Franchi, trang phục bên trong của Victoria’s Secret, kết hợp quần dài Shang1 By Shangyi. Tôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên còn được đánh giá có nhiều nét giống Jun Ji Hyun của Hàn Quốc. Năm 2026, Tôn Thiên liên tiếp có 3 phim đóng nữ chính đều hiệu quả là Người làm ăn lớn, Tình yêu của người thực dụng và Đầu xuân tươi sáng.

Siêu mẫu Hà Tuệ (phải) cũng được đánh giá thần thái ấn tượng, xứng đáng là một trong 4 người mẫu nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô mặc Haute Couture Xuân Hè 2026 của Viktor & Rolf, kết hợp trang sức thuộc dòng Serpenti Viper của Bvlgari. Vương Ngọc Văn (trái) gây ấn tượng với váy màu vàng chanh neon.

Quan Hiểu Đồng là một trong những tiểu hoa đán có tiềm lực thời trang mạnh nhất 9X. Tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1997 mặc lễ phục cổ từ thương hiệu Georges Chakra 2006. Trương Tịnh Nghi diện thiết kế thuộc bộ sưu tập may đo Xuân Hè 2026 của Francesco Scognamiglio, kết hợp trang sức Cartier. Cả hai đều được khen ngợi có vẻ đẹp trang nhã.

Trương Dư Hi mặc váy dạ hội Monica Ivena kết hợp trang sức cao cấp Tasaki tôn lên làn da trắng nõn. Bạch Lộc cũng được đánh giá cao khi diện váy thuộc bộ sưu tập Couture Thu Đông 2026 của Tony Ward, kết hợp trang sức Piaget. Cô là một trong những ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý nhất tại sự kiện Thịnh điển Vogue.

Kể từ sau khi ly hôn, Trần Nghiên Hy hoạt động năng nổ, cô thường xuyên tham gia các sự kiện thương mại, chương trình giải trí. Phong cách ngọt ngào giúp nữ diễn viên ăn gian tuổi, không ai tin cô đã bước sang tuổi 43. Sự kiện Thịnh điển Vogue cũng là lần đầu nữ diễn viên trẻ Huỳnh Ức Từ (tên khác Huỳnh Đa Đa), con gái của nam diễn viên Huỳnh Lỗi và nữ nghệ sĩ Tôn Lợi ra mắt giới giải trí. Huỳnh Ức Từ từng nổi tiếng với show Bố ơi mình đi đâu thế. Cô được cha mẹ đầu tư học nghệ thuật trong nhiều năm. Mỹ nhân sinh năm 2006 xuất hiện trong chiếc váy đỏ thuộc thương hiệu Chanel.

Hot girl Dịch Mộng Linh gây sốt với thân hình quá gầy gò, không còn sức sống. Dịch Mộng Linh sinh năm 1999, nổi lên từ năm 2018 nhờ những bức ảnh góc nghiêng thu hút, được mệnh danh là "nữ thần góc nghiêng" và sở hữu hàng triệu người theo dõi trên Weibo cùng các nền tảng mạng xã hội. Cô bước vào làng giải trí với vai cameo trong phim Đại mộng quy ly và gây chú ý tại các sự kiện thời trang quốc tế. Tài tử Tăng Thuấn Hy cũng là ngôi sao được khen ngợi với ngoại hình điển trai tại sự kiện.

Dàn sao nam hàng đầu Trung Quốc cũng tham gia sự kiện. Trong đó, Vương Hạc Đệ diện áo khoác dáng dài thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của thương hiệu thời trang Anh Helen Anthony. Bộ trang phục thứ hai của anh thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Louis Vuitton. Vương Hạc Đệ là sao nam thuộc lứa sinh sau năm 1995 có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất hiện nay. Trần Tinh Húc hóa thân thành bá tước với bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của Dior, thể hiện được khí chất của quý tộc cổ điển - điềm tĩnh, thanh lịch và toát lên vẻ quyến rũ tinh tế nhưng kín đáo.

Lâm Nhất lọt vào danh sách Sao nam có phong độ tốt nhất tại Thịnh điển Vogue 2026. Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ cũng gây chú ý với thiết kế của thương hiệu Tom Ford Xuân Thu 2026, kết hợp chiếc trâm cài áo trang sức cao cấp Tiffany Bird on a Rock.