Lưu Diệc Phi gây thương nhớ với hai tạo hình mỹ nhân Kim Dung

Trong số những nữ diễn viên từng đảm nhận các nhân vật nữ kinh điển của nhà văn Kim Dung, Lưu Diệc Phi là cái tên để lại dấu ấn đặc biệt với khán giả. Ở những năm đầu sự nghiệp, nữ diễn viên lần lượt hóa thân thành Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003) và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Hai vai diễn có tính cách, số phận riêng biệt nhưng đều gắn liền với vẻ đẹp thanh khiết, giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim kiếm hiệp Hoa ngữ.

Năm 2003, khi mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ do đạo diễn Trương Kỷ Trung thực hiện. Đây là nhân vật có xuất thân danh giá, sở hữu dung mạo xinh đẹp và kiến thức uyên bác về võ học. Dù thuộc lòng nhiều chiêu thức của các môn phái, Vương Ngữ Yên lại không biết cách vận dụng võ công vào thực chiến. Cô dành tình cảm sâu đậm cho biểu ca Mộ Dung Phục, đồng thời có mối duyên đặc biệt với Đoàn Dự.

Nhan sắc thanh thoát của Lưu Diệc Phi trong vai Tiểu Long Nữ.

Trong tác phẩm, Lưu Diệc Phi mang đến hình ảnh Vương Ngữ Yên dịu dàng, thanh tú và có phần mong manh. Những bộ trang phục cổ trang với gam màu nhẹ nhàng, mái tóc dài cùng đường nét gương mặt thanh thoát giúp nữ diễn viên thể hiện khá trọn vẹn vẻ đẹp của nhân vật bước ra từ trang sách. Đặc biệt, ánh mắt trong trẻo và phong thái nhẹ nhàng trở thành những điểm nhấn trong tạo hình của cô.

Ba năm sau, Lưu Diệc Phi tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung là Thần Điêu Đại Hiệp (2006), lần này đảm nhận vai Tiểu Long Nữ. Nếu Vương Ngữ Yên gây ấn tượng bởi nét dịu dàng, đài các thì Tiểu Long Nữ lại mang khí chất lạnh lùng, thanh cao và có phần xa cách. Là người lớn lên tại Cổ Mộ, nhân vật gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, không am hiểu những quy tắc tình cảm thông thường trước khi gặp Dương Quá.

Ở vai diễn này, Lưu Diệc Phi tạo nên một hình tượng có phần đối lập với Vương Ngữ Yên. Những bộ trang phục trắng đặc trưng, mái tóc đen dài và phong thái nhẹ nhàng giúp cô khắc họa vẻ đẹp trong trẻo, thoát tục của Tiểu Long Nữ. Đặc biệt, sự kết hợp giữa nét mong manh trong ngoại hình và khí chất lạnh lùng của nhân vật khiến tạo hình này trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của màn ảnh kiếm hiệp Hoa ngữ.

Dù có nhiều điểm tương đồng về nhan sắc, hai nhân vật vẫn đòi hỏi cách thể hiện riêng. Vương Ngữ Yên thiên về sự dịu dàng, đài các và nét si tình dành cho Mộ Dung Phục, trong khi Tiểu Long Nữ có nội tâm kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc nhưng lại dành tình yêu sâu sắc cho Dương Quá. Sự khác biệt ấy giúp khán giả nhìn thấy hai sắc thái riêng trong hình ảnh cổ trang của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi hóa thân thành Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ.

Tuy nhiên, dấu ấn của nữ diễn viên không chỉ đến từ lợi thế ngoại hình. Việc đảm nhận hai nhân vật nổi tiếng của Kim Dung khi tuổi đời còn khá trẻ cũng đặt ra những thử thách nhất định, bởi cả Vương Ngữ Yên lẫn Tiểu Long Nữ đều đã có hình dung riêng trong lòng độc giả và khán giả truyền hình. Dù từng có những ý kiến trái chiều về diễn xuất, hai vai diễn vẫn góp phần định hình hình ảnh Lưu Diệc Phi trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Nhiều năm trôi qua, Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ vẫn thường được nhắc đến khi khán giả nói về những tạo hình cổ trang nổi bật của Lưu Diệc Phi. Hai nhân vật với hai sắc thái riêng đã góp phần làm nên danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”, đồng thời trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.