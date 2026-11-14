Lưu Diệc Phi gây chú ý với loạt ảnh mặt mộc 'kém sắc' ở tuổi 39

Ngày 8/11, Lưu Diệc Phi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram, ghi lại khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Không xuất hiện với trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm thường thấy trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn diện mạo tự nhiên, để lộ gương mặt mộc trước ống kính.

Loạt hình nhanh chóng được truyền thông Hoa ngữ và khu vực chia sẻ. Theo thông tin từ truyền thông Đài Loan, những bức ảnh được chụp tại khách sạn nơi Lưu Diệc Phi lưu trú. Nữ diễn viên còn nhận được một món quà chào đón đặc biệt là tấm thiệp in lại bảy tạo hình thảm đỏ từng gắn với cô. Cô chụp ảnh cùng món quà này và chia sẻ lên trang cá nhân.

Ảnh mặt mộc gây sốc của Lưu Diệc Phi ở tuổi 39.

Điểm khiến loạt ảnh được chú ý là Lưu Diệc Phi không sử dụng lớp trang điểm cầu kỳ hay bộ lọc làm đẹp. Ở một số khung hình, nữ diễn viên để tóc buông tự nhiên, mặc trang phục đơn giản và tạo dáng khá thoải mái. Hình ảnh khác biệt so với diện mạo chỉn chu tại các sự kiện khiến công chúng có thêm góc nhìn về phong cách đời thường của cô.

Sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhận nhiều bình luận từ khán giả. Phần lớn ý kiến khen ngợi vẻ ngoài tự nhiên, làn da và thần thái của nữ diễn viên. Một số người cho rằng những khoảnh khắc không qua chỉnh sửa giúp Lưu Diệc Phi tạo cảm giác gần gũi hơn so với các bộ ảnh quảng bá được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi hiện 39 tuổi. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Mộng Hoa Lục và Câu Chuyện Hoa Hồng. Trong nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên thường xuyên được nhắc đến bởi nhan sắc và hình tượng thanh lịch.

Ảnh đời thường của Lưu Diệc Phi sau khi làm việc tại Abu Dhabi hôm nay.

Đây cũng không phải lần đầu Lưu Diệc Phi chia sẻ hình ảnh không trang điểm. Nữ diễn viên từng đăng tải những khoảnh khắc uống cà phê, đi chơi và sinh hoạt thường ngày với diện mạo giản dị. Việc cô thoải mái xuất hiện trước công chúng mà không cần chuẩn bị hình ảnh quá cầu kỳ tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì sức hút mỗi khi chia sẻ hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến loạt ảnh lần này được chú ý không nằm ở một màn biến đổi ngoại hình hay tranh cãi nhan sắc, mà chủ yếu đến từ sự đối lập giữa hình ảnh đời thường giản dị và diện mạo lộng lẫy của nữ diễn viên tại các sự kiện giải trí.