Lưu Diệc Phi chỉnh sửa ảnh quá mức

Theo QQ, Lưu Diệc Phi đã đăng loạt ảnh mới với vai trò chính thức trở thành Đại diện trải nghiệm du lịch Abu Dhabi (Experience Abu Dhabi Ambassador). Nữ diễn viên gây chú ý với vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong thanh thoát cùng đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà, được cho là thành quả của nỗ lực giảm cân.

Theo truyền thông Trung Quốc, thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi siết chặt cân nặng để chuẩn bị đóng phim mới Hàm tuyết. Sau khi đóng máy bộ phim Câu chuyện hoa hồng vào tháng 11/2023, đến nay người đẹp vẫn chưa nhận dự án mới.

Bên cạnh đó, một người hâm mộ tình cờ bắt gặp Lưu Diệc Phi tại Bảo tàng Quốc gia Zayed (Abu Dhabi) đã chia sẻ nữ diễn viên ngoài đời thực có vóc dáng cao ráo, làn da trắng sáng, ngoại hình rất nổi bật, thần thái xứng tầm một minh tinh.

Đôi chân của Lưu Diệc Phi thu hút ánh nhìn.

Cũng có người cho rằng hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi chỉnh sửa quá đà. Những bức ảnh chỉnh sửa giúp Lưu Diệc Phi giữ lại khí chất, cô cũng trẻ hơn cả chục tuổi và thon gọn nhiều so với nhan sắc thật. Cũng nhờ đó, nữ diễn viên giữ được danh xưng "thần tiên tỷ tỷ", điều tạo nên dấu ấn đặc trưng và địa vị cao trong giới giải trí của Lưu Diệc Phi.

Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi giả dối, lời nói và hành động đi ngược lại với nhau. Khán giả cho rằng việc các ngôi sao muốn trở nên đẹp hơn là dễ hiểu. Nhưng Lưu Diệc Phi sửa ảnh nhiều tới mức như lừa dối công chúng.

Cô thường nêu cao tinh thần sống thoải mái không gò ép bản thân, mang vẻ đẹp khác lạ với phần còn lại của giới giải trí, nhưng chính cô lại chỉnh sửa hình ảnh cho mình trở nên thời thượng như tiêu chuẩn "trắng - gầy - trẻ" hiện tại.

Theo QQ, việc Lưu Diệc Phi nhờ cậy công cụ chỉnh sửa ảnh đã gây ra không ít tranh cãi trong những lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện công khai. Người hâm mộ nữ diễn viên một mặt khen Lưu Diệc Phi đẹp tự nhiên, khỏe mạnh không cần chạy theo mốt mình hạc xương mai mà các tiểu hoa đán khác ưa chuộng, thậm chí chê bai các ngôi sao khác. Thế nhưng, họ nhiều lần chỉnh sửa ảnh của Lưu Diệc Phi gầy hơn thực tế.

Việc chỉnh sửa ảnh cũng đem lại những rắc rối, nhất là khi hình ảnh thực tế của Lưu Diệc Phi bị lộ. Thực tế, đôi chân là điểm yếu lớn nhất về ngoại hình của nữ diễn viên. Chính vì vậy, cô thường xuyên mặc váy dài, vừa giúp che đi khuyết điểm, vừa tôn lên chiều cao 1,7 m của cô.

Nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi hiện tại đều nhờ chỉnh sửa ảnh. Thực tế, cô cũng không nằm ngoài quy luật của tuổi tác.

Mặt khác, cũng có nhiều người bảo vệ Lưu Diệc Phi, cho rằng việc chỉnh sửa để hình ảnh hoàn hảo hơn cũng là dạng trách nhiệm trong công việc. Không chỉ Lưu Diệc Phi mà nhiều nghệ sĩ khác cũng dùng các công cụ chỉnh sửa để trẻ hóa.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là diễn viên hàng đầu tại showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng sớm với nhiều vai diễn tạo ấn tượng mạnh trên màn ảnh như Vương Ngữ Yên (Thiên long bát bộ 2003), Kim phấn thế gia (2003), Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp 2006)…

Sau 16 năm, Lưu Diệc Phi trở lại mảng truyền hình và đạt được nhiều thành tích. Các tác phẩm cô tham gia như Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng đều gây tiếng vang khi lên sóng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc của Lưu Diệc Phi là cô mang quốc tịch Mỹ, do đó gần như vô vọng với các giải thưởng diễn xuất.