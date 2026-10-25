Lưu Diệc Phi bị tố lạnh nhạt với Âu Dương Na Na chỉ vì video cắt ghép sai lệch?

Đêm hội thời trang Thịnh Điển VOUGUE 2026 đã kết thúc được hai ngày nhưng các ồn ào hậu trường vẫn chưa hạ nhiệt. Mới nhất, một video của Lưu Diệc Phi lại bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích nặng nề. Xem video này, khán giả sẽ thấy Âu Dương Na Na đang trò chuyện với Lưu Diệc Phi khi cô chuẩn bị bước lên sân khấu, nhưng "thần tiên tỷ tỷ" chỉ giữ thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến đàn em. Thậm chí Lưu Xung - tổng biên tập Vogue ấn bản Trung Quốc đi cùng phải xua tay nhắc Âu Dương Na Na không cần nói nữa.

Clip khiến Lưu Diệc Phi bị chỉ trích.

Trong sự kiện này, Âu Dương Na Na là giám đốc sáng tạo kiêm phụ trách đón tiếp khách mời nên có nhiệm vụ thảo luận, trao đổi với các nghệ sĩ tham dự. Vì thế, cư dân mạng Trung Quốc đã chỉ trích Lưu Diệc Phi, cho rằng cô kiêu ngạo, tỏ ý xem thường đàn em. Từ đó mà các chuyện thị phi của Lưu Diệc Phi từ nhiều sự kiện trước đó cũng bị nhắc lại.

Nữ diễn viên có lúc trò chuyện vui vẻ với đàn em.

Tuy nhiên, fan của "thần tiên tỷ tỷ" nhanh chóng tung bằng chứng để phản bác lại. Nhiều đoạn clip khác quay cùng thời điểm này cho thấy Lưu Diệc Phi trò chuyện vui vẻ với Âu Dương Na Na, hai chị em còn khoác tay nhau rất thân thiết. Nhưng có ai đó đã cắt bỏ những khoảnh khắc này, chỉ để lại hình ảnh Lưu Diệc Phi mặt lạnh như tiền phớt lờ đàn em khiến nữ diễn viên bị mắng mỏ rất nhiều trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi bị sốt nên thần sắc không được tươi tắn trong sự kiện này.

Nhiều người suy đoán Lưu Diệc Phi vốn đang không khoẻ, lại mải tập trung chuẩn bị bước ra thảm đỏ nên mới có biểu cảm không được tươi tắn khi Âu Dương Na Na nói chuyện, kết quả là tạo nên một video khiến người khác hiểu lầm.