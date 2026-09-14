Lưu Diệc Phi bị so sánh trước hành động gây xôn xao với Hồ Ngọc Hà

Lưu Diệc Phi đang trở thành tâm điểm bàn luận sau khi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi bức ảnh chụp chung tại sự kiện Bvlgari ở Thượng Hải. Đáng chú ý, giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, một khoảnh khắc cũ của Thư Kỳ và nữ ca sĩ Việt bất ngờ được khán giả đào lại.

Tối 7/9, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý tham dự sự kiện của Bvlgari tại Thượng Hải, quy tụ nhiều ngôi sao châu Á. Tại đây, cô có dịp gặp lại Lưu Diệc Phi. Hai nghệ sĩ cùng chụp ảnh với CEO Bvlgari Laura Burdese, tạo nên khung hình ba người.

Lưu Diệc Phi đăng ảnh cắt Hồ Ngọc Hà khỏi khung hình gốc 3 người.

Sau sự kiện, Hồ Ngọc Hà đăng nguyên vẹn bức ảnh lên trang cá nhân. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi cũng chia sẻ hình ảnh này nhưng đã cắt phần Hồ Ngọc Hà, chỉ giữ lại khoảnh khắc cô đứng cạnh CEO thương hiệu. Sự khác biệt nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng cách xử lý hình ảnh của Lưu Diệc Phi thiếu tinh tế, đặc biệt khi cả ba cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc tại sự kiện. Không ít người đặt câu hỏi vì sao nữ diễn viên không giữ nguyên bức ảnh, thay vì chỉnh sửa khiến Hồ Ngọc Hà hoàn toàn biến mất khỏi khung hình.

Giữa những tranh luận này, Thư Kỳ bất ngờ được gọi tên. Cư dân mạng đào lại bức ảnh nữ diễn viên từng chụp cùng Hồ Ngọc Hà và diễn viên Thái Lan Mai Davika tại một sự kiện hồi năm 2024. Trong hình ảnh được chia sẻ lại, Thư Kỳ vẫn giữ nguyên khung hình có Hồ Ngọc Hà khi đăng tải.

Từ đây, hai khoảnh khắc được đặt cạnh nhau để so sánh. Một bên là Lưu Diệc Phi chỉnh ảnh, loại Hồ Ngọc Hà khỏi khung hình. Bên còn lại là Thư Kỳ thoải mái chia sẻ hình ảnh có nữ ca sĩ Việt. Sự đối lập này khiến câu chuyện về cách ứng xử tại các sự kiện quốc tế càng được chú ý.

Thư Kỳ thoải mái chia sẻ hình ảnh cùng các nữ minh tinh 'nước bạn'.

Tuy nhiên, việc Thư Kỳ được đưa lên bàn cân với Lưu Diệc Phi chủ yếu xuất phát từ phản ứng của cộng đồng mạng. Không có thông tin cho thấy Thư Kỳ cố tình thể hiện quan điểm hay muốn tham gia vào tranh luận liên quan đến Lưu Diệc Phi.

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ không tỏ thái độ gay gắt. Cô vẫn giữ bức ảnh ba người trên trang cá nhân và cho biết bản thân không quá bận tâm vì cô và Lưu Diệc Phi chỉ mới gặp nhau một vài lần, biết nhau nhưng chưa thân thiết.

Sau đó, Lưu Diệc Phi đã xóa bức ảnh gây tranh cãi. Phía Bvlgari Việt Nam cũng đưa ra lời giải thích rằng sự việc xuất phát từ hiểu lầm và vấn đề liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, thay vì có hàm ý tiêu cực nhắm vào Hồ Ngọc Hà.

Dù vậy, khoảnh khắc Lưu Diệc Phi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chung vẫn tiếp tục được bàn luận. Đặc biệt, việc một bức ảnh cũ của Thư Kỳ bất ngờ được đào lại cho thấy khán giả không chỉ quan tâm đến chuyện ai xuất hiện trong khung hình, mà còn chú ý đến cách các ngôi sao quốc tế thể hiện sự tinh tế khi chia sẻ hình ảnh cùng khách mời.