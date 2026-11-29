Mới đây, Lưu Đào thu hút sự quan tâm khi studio đăng tải loạt hình ảnh mới của nữ diễn viên trên mạng xã hội. Xuất hiện trong thiết kế váy cúp ngực đen trắng thanh lịch, người đẹp gây ấn tượng với diện mạo rạng rỡ, thần thái cuốn hút ở tuổi 48.

Nhan sắc quyến rũ của Lưu Đào ở tuổi 48.

Lưu Đào lựa chọn chiếc váy cúp ngực với hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo. Thiết kế tối giản nhưng không kém phần thời thượng giúp nữ diễn viên khoe vẻ thanh lịch, sang trọng. Điểm nhấn nằm ở phần cổ váy tôn bờ vai và đường nét phần thân trên, mang đến hình ảnh quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét nền nã vốn có của cô.

Bên cạnh trang phục, nhan sắc của Lưu Đào cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nữ diễn viên trang điểm với tông màu nhẹ nhàng, đôi môi đỏ nổi bật tạo điểm nhấn cho gương mặt. Những đường nét thanh tú, làn da trắng sáng và nụ cười dịu dàng giúp cô ghi điểm trong từng khung hình. Ở một số bức ảnh, Lưu Đào còn tạo dáng chống hai tay lên má, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 48, nữ diễn viên vẫn duy trì diện mạo tươi tắn, làn da mịn màng và trạng thái rạng rỡ. Trong những khung hình cận mặt, gương mặt cô trông đầy sức sống, các đường nét hài hòa. Phong thái tự tin cũng giúp Lưu Đào tạo được sức hút riêng trước ống kính.

Lưu Đào sinh năm 1978, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Hoan Lạc Tụng, Lang Nha Bảng, Mị Nguyệt Truyện...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên còn thường xuyên nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang thanh lịch và hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Loạt ảnh mới tiếp tục cho thấy sức hút của Lưu Đào, đồng thời nhận được sự chú ý của người hâm mộ dành cho nhan sắc và phong thái của nữ diễn viên ở tuổi U50.

Vẻ đẹp không tì vết của Lưu Đào ở tuổi U50.

Nhiều khán giả trầm trồ trước nhan sắc của Lưu Đào.