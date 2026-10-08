Lượt 11 Giải nữ VĐQG 2026: TP.HCM I tăng tốc

Trên sân nhà, TP.HCM I tiếp đón Than KSVN trong trận đấu mà họ rất cần chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu. Thực tế, cuộc đọ sức này không hề dễ dàng với nhà đương kim vô địch. Trong 45 phút đầu tiên, họ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ và không thể ghi bàn thắng vào lưới đối phương.

Sang hiệp 2, TP.HCM I tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Phút 65, Trần Thị Thu Xuân mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Cô tỏa sáng trong lần đối đầu đội bóng cũ Than KSVN. Thời gian còn lại, TP.HCM I bảo vệ thành công tỉ số và có được 3 điểm quý giá trên sân nhà.

TP.HCM I (áo đỏ) giành chiến thắng.

Chuyến làm khách của Hà Nội I trước Phong Phú Hà Nam diễn ra với nhiều thử thách. Họ phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 3 khi Nguyễn Thị Thương đá phản lưới nhà. Hải Yến tỏa sáng khi cô gỡ hòa 1-1 ở phút 30. Trận đấu diễn ra giằng co và có nhiều diễn biến hấp dẫn, hiệp 1 trôi qua với kết quả hòa.

Ngay đầu hiệp 2, Đào Thị Ngân ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Phong Phú Hà Nam. Không còn gì để mất, Hà Nội I tràn lên tấn công. Một lần nữa, đội trưởng Phạm Hải Yến lại ghi bàn đưa trận đấu trở lại thế quân bình. Tỉ số 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trong khi đó, trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và TP.HCM II diễn ra với không nhiều bất ngờ. Đội bóng xứ chè dễ dàng thắng 4-0 nhờ các pha lập công của Thúy Hằng, Bích Thùy, Mỹ Anh và Thu Trang.