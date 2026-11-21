“Luồng xanh” mở lối thu hút đầu tư

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, không ít các dự án đang bị chậm tiến độ. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cơ chế “luồng xanh” nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tinh thần ấy được Quảng Trị cụ thể hóa qua cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”. Cơ chế được triển khai đối với các dự án trọng điểm theo danh mục do UBND tỉnh xác định, gắn với các thủ tục hành chính được lựa chọn để ưu tiên giải quyết. Sự ưu tiên có trọng tâm thể hiện quyết tâm tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy những dự án có vai trò động lực.

Trong lĩnh vực môi trường, Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị đã cụ thể hóa cam kết bằng việc rút ngắn 60% thời gian giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Với các hồ sơ đáp ứng phạm vi của cơ chế, thời gian giải quyết trường hợp thông thường giảm từ 35 ngày xuống còn 14 ngày; trường hợp dự án đầu tư công đặc biệt giảm từ 25 ngày xuống còn 10 ngày. Thủ tục này được áp dụng đối với các dự án không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối (Quảng Trị) do Tập đoàn Sun Group đầu tư đã được tỉnh Quảng Trị đưa vào cơ chế "luồng xanh" để ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính và đã chính thức khởi công.

Mỗi dự án sớm được thực hiện còn mở ra cơ hội việc làm, phát triển hạ tầng và tạo nguồn thu ngân sách. Bởi vậy, cơ chế “luồng xanh” có ý nghĩa thiết thực trong thu hút, khơi thông nguồn lực đầu tư.

Nhiều dự án lớn vào diện ‘‘luồng xanh”

Việc đưa các dự án vào diện “luồng xanh” không đồng nghĩa với đơn giản hóa điều kiện quản lý hay bỏ qua các tiêu chuẩn kỹ thuật. Các thủ tục vẫn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhất là yêu cầu về quy hoạch, chất lượng công trình, an toàn xây dựng và bảo vệ môi trường.

Theo định hướng này, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của Quảng Trị giai đoạn 2026 – 2030.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Phan Xuân Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị - cho biết, địa phương đang triển khai hai hình thức "Luồng xanh 24 giờ" và "Luồng xanh 60%" để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó có áp dụng trong lĩnh vực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Để đảo bảo về vấn đề môi trường, cơ chế trên chỉ được đảm bảo thực hiện trên các dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp Môi trưởng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 5 dự án đưa vào cơ chế “Luồng xanh 24 giờ" và “Luồng Xanh 60%” (gồm: Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối, Nhà máy điện gió TNC1, TNC2, Nhà máy điện gió Tân Hợp 1, Quảng Bình 1.)

Trong đó, Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối là dự án có tính đột phá trong phát triển du lịch của địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng các ngành liên quan, nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau khi được đưa vào “Luồng xanh 24 giờ”, dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh ký để chính thức triển khai khởi công dự án.

Để những con số trở thành lợi ích thực tế, yêu cầu đặt ra là sự chủ động của cả bộ máy tiếp nhận nhanh, hướng dẫn rõ, phối hợp kịp thời và bám sát tiến độ. Nhà đầu tư được hỗ trợ ngay trong quá trình xử lý hồ sơ; những nội dung cần hoàn thiện phải được chỉ rõ để doanh nghiệp chủ động thực hiện.

“Luồng xanh” cũng gắn sự thuận lợi trước mắt với yêu cầu phát triển lâu dài. Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường vẫn được xem xét đầy đủ theo quy định. Một hồ sơ được thẩm định có chất lượng sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện sớm nguy cơ, chuẩn bị giải pháp phù hợp và yên tâm hơn khi triển khai dự án.

Mở “luồng xanh” trong thủ tục môi trường là một bước cụ thể trong xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ. Khi cam kết được thực hiện bằng tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ, niềm tin của doanh nghiệp được bồi đắp, tạo thêm động lực để các nguồn lực đầu tư đóng góp cho sự phát triển bền vững của Quảng Trị.