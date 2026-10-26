'Luồng xanh' tạo động lực mới cho Điện Biên phát triển

Bà Trần Thị Thu Hải, Công ty TNHH Hải An (xã Mường Ảng) giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026.

Diễn ra từ ngày 17 - 22/10, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 thu hút hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã với 230 gian hàng; trong đó, các đơn vị đến từ Lào và Trung Quốc tham gia 24 gian hàng. Bên cạnh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, hội chợ ạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh, tiếp cận trực tiếp nhà phân phối và đơn vị thu mua giúp nhận diện rõ hơn yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và khả năng cung ứng. Để duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường, các đơn vị cần nâng cao năng lực sản xuất, bảo quản, chế biến, đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Tiếp nối hoạt động kết nối giao thương, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 có chủ đề “Điện Biên – Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”, giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào), đã mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tại Hội nghị, ông Hà Duy Tín, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long cho rằng, nông sản Điện Biên chủ yếu qua sơ chế hoặc xuất thô, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Theo ông Tín, Khu công nghiệp Thanh An khi hoàn thành đưa vào vận hành, sẽ tạo điều kiện phát triển hệ thống kho chứa, bảo quản và chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu của tỉnh. Doanh nghiệp cam kết khởi công xây dựng hạ tầng trong quý I/2027, phấn đấu đến quý IV cùng năm có thể kêu gọi nhà đầu tư.

Nhu cầu nâng cao giá trị nông sản cho thấy, sự gắn kết giữa xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư. Thị trường mở rộng, sẽ tạo động lực đầu tư vào sản xuất; trong khi hạ tầng bảo quản, chế biến được đầu tư giúp nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Hội nghị ghi nhận nhiều kết quả kết nối, tỉnh trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, với tổng vốn khoảng 7.500 tỷ đồng; trao 6 biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư, tổng vốn cam kết hơn 12.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An và Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 nhà đầu tư thứ cấp, tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp lữ hành thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, kết nối tour, tuyến xuyên biên giới Vân Nam – Điện Biên – Lào – Thái Lan.

Ông Hà Duy Tín, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Hòa nhận quyết định chấp thuận nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cho rằng, vị trí tiếp giáp tỉnh Vân Nam là lợi thế để Điện Biên mở rộng giao thương, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Hiện đại hóa nông nghiệp và năng lượng xanh là những lĩnh vực có sức hấp dẫn lớn, được các doanh nghiệp Trung Quốc tập trung quan tâm trong thời gian tới”.

Những kết quả trên mở ra triển vọng thu hút nguồn lực cho tỉnh. Tuy nhiên, để các quyết định và cam kết đầu tư chuyển thành dự án triển khai trên thực tế, Điện Biên cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh giải quyết thủ tục, chuẩn bị mặt bằng và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Theo rà soát của Văn phòng UBND tỉnh, Điện Biên có 2.074 thủ tục hành chính còn hiệu lực, gồm: 1.633 thủ tục cấp tỉnh và 441 thủ tục cấp xã; trong đó 54,63% thủ tục liên quan trực tiếp đến đầu tư của doanh nghiệp. Trên cơ sở này, tổ giúp việc của UBND tỉnh đề xuất thí điểm 35 thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, gồm 31 thủ tục cấp tỉnh và 4 thủ tục cấp xã. Cơ chế hướng tới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tăng sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn ở nhiều lĩnh vực: Dễ nhận thấy nhất khi giải quyết thủ tục theo cơ chế "luồng xanh", chính là thời gian xử lý được rút ngắn ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực công thương giảm tới 70%; văn hóa, thể thao và du lịch giảm 50%; y tế rút ngắn tối đa 70%. Đối với lĩnh vực tài chính, thời gian xử lý giảm từ 60% đến hơn 82%; lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và đất đai giảm từ 43,8% đến 72,2%.

Tỉnh Điện Biên đang thực hiện thí điểm 35 TTHC theo cơ chế "luồng xanh", nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên là một ví dụ về tiến độ chuẩn bị đầu tư được đẩy nhanh. Sau hội nghị thu hút đầu tư vào Điện Biên ngày 11/5/2026, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 Điện Biên chủ động khảo sát, đề xuất dự án. Đến ngày 28/8, doanh nghiệp đã hoàn thiện thủ tục để khởi công sau hơn 3 tháng chuẩn bị. Ông Bùi Anh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, sự đồng hành của chính quyền địa phương, các sở, ngành và việc tạo “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục, đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình chuẩn bị dự án.

Cùng với hỗ trợ dự án mới, tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm 25 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin đối với 16 dự án, tổng vốn 28.045,983 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 14.005 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, Điện Biên có thêm 266 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 1.916,434 tỷ đồng, tăng 81 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; 60 doanh nghiệp hoạt động trở lại. GRDP quý III đạt 8.260,55 tỷ đồng, tăng 11,67%. Điện Biên xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Bùi Anh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 Điện Biên nhận quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Để duy trì đà phát triển, tỉnh xác định cải cách thủ tục hành chính cần gắn với nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, ngành, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên yêu cầu: Phải tiếp tục rà soát thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "luồng xanh"; rà soát những nội dung còn vướng ở xã, phường từ đó đề nghị phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ từ các sở ngành xuống cấp xã; phân định rõ việc nào cấp tỉnh thực hiện, việc nào giao cấp xã, việc nào cần ủy quyền, việc nào phải hướng dẫn thống nhất. Phân cấp, ủy quyền phải đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hiện về con người, tài chính, dữ liệu, quy trình, cơ sở vật chất và trách nhiệm giải trình.

Với các sở, ngành, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu phải chuyển mạnh phương thức hỗ trợ cơ sở theo hướng không chờ xã, phường, người dân, doanh nghiệp hỏi mới trả lời mà phải chủ động nắm tình hình, xuống cơ sở, phát hiện vướng mắc, hướng dẫn và cùng giải quyết. Nội dung đã rõ thẩm quyền thì xử lý ngay; nội dung chưa thống nhất giữa các cơ quan phải có một đầu mối chủ trì kết luận; nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo kịp thời, không để cơ sở phải chờ đợi kéo dài.