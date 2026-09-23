'Luồng xanh' Móng Cái rút ngắn hành trình cấp cứu xuyên biên giới

Mỗi ngày, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thành phố Quảng Ninh) đón hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Trong dòng phương tiện ấy, những chiếc xe cứu thương được ưu tiên làm thủ tục khi có người bệnh cần cấp cứu, điều trị qua biên giới.

Ngày 11/9, một xe cứu thương được lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tạo điều kiện làm thủ tục, đưa công dân Trung Quốc về nước cấp cứu.

Trước đó, ngày 22/8, chỉ trong vài giờ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) hai lần mở “luồng xanh”, hỗ trợ đưa một công dân Việt Nam bị điện giật và một công dân Trung Quốc bị nhiễm khuẩn qua biên giới để điều trị.

Việc mở “luồng xanh” có ý nghĩa nhân văn, tạo thuận lợi cho người bệnh cấp cứu và tăng cường giao lưu, hợp tác y tế giữa hai nước (Ảnh: TT Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2).

Khi tiếp nhận thông tin, cán bộ biên phòng nhanh chóng xác minh thân nhân người bệnh, kiểm tra phương tiện, giấy tờ liên quan và trao đổi với lực lượng chức năng phía Đông Hưng để thống nhất phương án. Xe cứu thương được hướng dẫn theo lộ trình ưu tiên, hạn chế thời gian chờ tại cửa khẩu nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu kiểm soát xuất nhập cảnh.

Mô hình “luồng xanh” cấp cứu xuyên biên giới được triển khai tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ năm 2016. Đến nay, hơn 800 lượt xe cứu thương đã được hỗ trợ, ưu tiên qua cửa khẩu để đưa người bệnh đi cấp cứu, điều trị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp xử lý 58 lượt xe cứu thương, trong đó 40 xe đưa công dân Trung Quốc về nước. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng trực tiếp sơ cứu cho 2 hành khách gặp vấn đề về sức khỏe tại khu vực cửa khẩu.

Với vị trí kết nối Móng Cái và Đông Hưng, “luồng xanh” giúp rút ngắn thời gian di chuyển của người bệnh đến các cơ sở y tế ở Đông Hưng, chỉ cách cửa khẩu vài chục phút. Trong những trường hợp cấp cứu, đây có thể là phương án thuận lợi để người bệnh sớm được tiếp cận cơ sở điều trị phù hợp.

Để duy trì “luồng xanh”, lực lượng biên phòng phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng hai bên biên giới, vừa bảo đảm kiểm soát xuất nhập cảnh, an ninh, trật tự tại cửa khẩu, vừa xử lý nhanh các tình huống cấp cứu.

Sau 10 năm triển khai, “luồng xanh” đã trở thành cơ chế phối hợp thường xuyên tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, góp phần rút ngắn hành trình đưa người bệnh qua biên giới để được điều trị kịp thời.