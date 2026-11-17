Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Thi công hạ tầng Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm

Trên công trường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và dự án hoàn chỉnh tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ. Bên cạnh khó khăn về địa hình, điều kiện thi công, nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá, từng trở thành điểm nghẽn đối với doanh nghiệp.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, đơn vị tham gia thi công các dự án, cũng đối mặt với áp lực lớn về nguồn cung vật liệu. Khối lượng đá phục vụ thi công nền, móng đường và các hạng mục công trình rất lớn, trong khi nguồn cung từ các mỏ hiện có chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Việc vận chuyển vật liệu từ những địa điểm xa làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng bộ.

Trước thực tế đó, Công ty đã kiến nghị tỉnh xem xét, giải quyết khó khăn về nguồn đá xây dựng. Trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, rà soát điều kiện, thẩm định các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn vật liệu xây dựng được bảo đảm, tạo điều kiện duy trì tiến độ thi công Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Quá trình tham mưu, thẩm định được triển khai khẩn trương, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về khoáng sản, đồng thời vận dụng cơ chế đặc thù áp dụng đối với các dự án trọng điểm. Các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, hướng dẫn và xử lý những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Sau một thời gian ngắn, trên cơ sở tham mưu, thẩm định của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ dự án theo cơ chế đặc thù.

Theo ông Trần Hoàng Tùng, đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, việc được các cơ quan chức năng quan tâm hướng dẫn, phối hợp giải quyết thủ tục liên quan đến nguồn vật liệu trong thời gian ngắn đã giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức thi công, hạn chế phát sinh chi phí và có thêm điều kiện bảo đảm tiến độ công trình.

Trường hợp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho thấy hiệu quả cải cách hành chính còn được thể hiện qua chất lượng tham mưu, thẩm định và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Vai trò chủ động của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng sự phối hợp của các sở, ngành đã giúp UBND tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết một điểm nghẽn quan trọng đối với các dự án hạ tầng giao thông.

Đột phá từ cơ chế “luồng xanh”

Cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục thường xuyên của người dân, doanh nghiệp cũng được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với thời gian, chi phí và mức độ thuận lợi của tổ chức, cá nhân làm thước đo hiệu quả.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh, Sở triển khai nhiều giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm khâu trung gian, tăng cường phân cấp, ủy quyền và cải thiện chất lượng phục vụ. Trong đó, cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” hướng tới giải quyết nhanh các thủ tục đủ điều kiện áp dụng, trên cơ sở tuân thủ quy trình và quy định pháp luật.

Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sở đã rà soát, lựa chọn 6 TTHC đề xuất áp dụng cơ chế “luồng xanh”, xây dựng quy trình nội bộ về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ. Các hồ sơ thuộc diện áp dụng được ưu tiên xử lý theo quy trình riêng, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng khâu và thời gian hoàn thành, hạn chế tình trạng chờ đợi, chuyển qua nhiều khâu trung gian.

Theo báo cáo, đến nay Sở đã phát sinh 39 hồ sơ thuộc diện áp dụng cơ chế “luồng xanh”, đạt tỷ lệ áp dụng 100%; trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 94,8%. Kết quả bước đầu cho thấy cơ chế này đã thúc đẩy trách nhiệm của cán bộ, công chức và tính chủ động trong phối hợp giải quyết công việc.

Song song với cơ chế ưu tiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, tham mưu cắt giảm từ 20-30% thời gian giải quyết đối với 49 TTHC trong lĩnh vực đất đai. Đây là lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Việc rút ngắn thời gian giải quyết giúp giảm chi phí, thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận đất đai và triển khai dự án.

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh phân cấp 8 thủ tục đất đai từ cấp tỉnh về cấp xã, giảm khâu trung gian, tăng tính chủ động cho cơ quan trực tiếp giải quyết và đưa thẩm quyền xử lý công việc đến gần người dân hơn. Những thay đổi này cho thấy cải cách hành chính đang chuyển dần sang đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, phân định rõ trách nhiệm và nâng hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Với phạm vi quản lý rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Sở Nông nghiệp và Môi trường là một trong những cơ quan có khối lượng hồ sơ TTHC lớn của tỉnh. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Sở đã tiếp nhận 169.483 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,74%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 74,57%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí đạt 77,66%.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, Sở đã tham mưu ban hành 59 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý, trong đó có 98 thủ tục mới, 331 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 72 thủ tục được bãi bỏ. Đồng thời, tham mưu ban hành 35 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Sở cũng đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 21 thủ tục có thể khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại giấy tờ đã có trong hệ thống quản lý nhà nước.

Chuyển đổi số được xác định là nền tảng để cải thiện chất lượng giải quyết công việc. Hiện nay, 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 114 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 242 thủ tục trực tuyến một phần. Sở cũng chú trọng khai thác các nền tảng số, hệ thống thông tin chuyên ngành và cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch dữ liệu, từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống dùng chung của tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh IOC.

Trong định hướng phát triển của Thái Nguyên, các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong mở rộng không gian kinh tế, tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư. Với chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường có vai trò quan trọng trong tham mưu cơ chế, chính sách và giải pháp khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận: 169.483 Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn: 99,74% Tỷ lệ hồ sơ được nộp trực tuyến: 74,57% Thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 100% Thủ tục lĩnh vực đất đai được cắt giảm 20-30% thời gian giải quyết: 49 Thủ tục hành chính triển khai cơ chế “Luồng xanh”: 6

Ông Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: Cải cách TTHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với trách nhiệm của từng phòng, đơn vị và người đứng đầu. Mục tiêu là giải quyết công việc nhanh nhất có thể nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, khoáng sản, môi trường, nhất là đối với các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Khi quy mô nền kinh tế Thái Nguyên tiếp tục mở rộng, nhiều dự án lớn được triển khai, yêu cầu đối với công tác cải cách hành chính ngày càng cao. Các cơ quan quản lý nhà nước phải bảo đảm giải quyết công việc đúng quy định, minh bạch, hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với yêu cầu quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.

Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, củng cố năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp của đội ngũ cán bộ, công chức, chuyển từ xử lý công việc theo quy trình hành chính sang chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

Cải cách hành chính được đánh giá bằng hiệu quả giải quyết công việc, khả năng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy các nguồn lực phát triển. Khi thủ tục được đơn giản hóa, trách nhiệm được xác định rõ, các vướng mắc được xử lý kịp thời, bộ máy hành chính sẽ trở thành động lực quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ quan trọng của vùng.