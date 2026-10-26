Lương Triều Vỹ và loạt tác phẩm điện ảnh Đức hội tụ tại 'KinoFest 2026'

Tuần phim Đức thường niên KinoFest 2026 do Viện Goethe-Institut tổ chức trở lại Việt Nam với tám tác phẩm, mang đến góc nhìn đa dạng về điện ảnh Đức đương đại. Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 5/11 đến 31/12/2026, tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM, Huế, Hải Phòng và Đà Nẵng, giới thiệu những câu chuyện về gia đình, xã hội, bản sắc cá nhân và khát vọng tự do. Lễ khai mạc tại Hà Nội dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 5/11/2026, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Điểm nhấn của KinoFest năm nay là Phong bì vàng (Yellow Letters) của đạo diễn İlker Çatak, tác phẩm giành giải 'Gấu Vàng' cho "Phim hay nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026, cùng Rose của Markus Schleinzer, bộ phim mang về cho Sandra Hüller giải 'Gấu Bạc' cho "Diễn xuất chính xuất sắc nhất". Chương trình còn có Tôi hiểu sự bức xúc của các vị(I Understand Your Displeasure) của Kilian Armando Friedrich, được lựa chọn vào hạng mục 'Panorama' tại Berlinale.

Bộ phim "Rose" được chọn để chiếu khai mạc Tuần lễ phim Đức, 'KinoFest 2026', tại Hà Nội.

Thông qua những bối cảnh và số phận khác nhau, các bộ phim đặt ra những câu hỏi về quyền tự quyết, áp lực xã hội và khả năng thấu hiểu giữa con người. Trong Rose, câu chuyện về một người phụ nữ sống dưới danh tính nam giới vào thế kỷ XVII gợi mở những suy ngẫm về giới tính và tự do cá nhân. Trong khi đó, Phong bì vàng khắc họa cuộc sống của một cặp nghệ sĩ bị cuốn vào biến động chính trị, nơi việc bảo vệ tiếng nói nghệ thuật có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.

Những vấn đề xã hội cũng được phản ánh qua Tôi hiểu sự bức xúc của các vị, với câu chuyện về áp lực trong ngành dịch vụ vệ sinh và những lựa chọn đạo đức trong đời sống lao động. Bên cạnh đó, Luisa của Julia Roesler khai thác câu chuyện của một phụ nữ trẻ khuyết tật tại cơ sở chăm sóc, còn Những đứa con của Chúa (Children of Gods) của Frauke Lodders đề cập đến xung đột giữa tình yêu, bản dạng cá nhân và niềm tin tôn giáo.

Ở sắc thái nhẹ nhàng hơn, Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này (Oh, This Unspeakable Voice) kể hành trình trưởng thành của một chàng trai trẻ giữa trường diễn xuất và thế giới khác thường của ông bà. Nam diễn viên Bruno Alexander sẽ có mặt tại Hà Nội và TP. HCM để giao lưu với khán giả trong khuôn khổ chương trình.

KinoFest 2026 còn giới thiệu Những người bạn thầm lặng (Silent Friend) của đạo diễn Ildikó Enyedi, tác phẩm tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice 2025, với sự tham gia của Lương Triều Vỹ và Léa Seydoux. Khép lại danh sách là phim hoạt hình Tiếng hát cá voi (The Last Whale Singer), đưa khán giả vào chuyến phiêu lưu dưới đại dương về lòng can đảm và tình bạn.

Phim của Lương Triều Vỹ được khán giả chờ đợi tại 'KinoFest 2026'.