Tại công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, ông Trương Bá Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), đã làm rõ quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền lương phát sinh trong thời gian hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên còn hiệu lực nhưng được chi trả sau ngày chấm dứt hợp đồng.

Tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN quy định tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả thu nhập từ 05 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Căn cứ vào cam kết của cá nhân, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi”.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, thu nhập chịu thuế TNCN không bao gồm các khoản thu nhập được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế TNCN. Điều 6 Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế, không bao gồm thu nhập được miễn thuế; đồng thời, khoản 2, 3 và 4 Điều 8 của Nghị định cũng quy định một số khoản thu nhập được loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Bên cạnh đó, theo các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc. Quy định này cũng áp dụng với trường hợp thỏa thuận mang tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Hằng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc và trích từ tiền lương của người lao động để đóng vào các quỹ bảo hiểm theo quy định.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Tài chính xác định, trường hợp doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao hoặc khoản chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng, kể cả người lao động đã chấm dứt hợp đồng, với mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả thu nhập.

Đáng chú ý, thu nhập làm căn cứ khấu trừ thuế là khoản thu nhập thực tế trả cho cá nhân, không bao gồm các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định.