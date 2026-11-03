Lương tối thiểu vùng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng từ 1/1/2027. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP ngày 2/11/2026, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Quy định mới áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người sử dụng lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo thỏa thuận.

Lương tối thiểu vùng I tăng lên 5,7 triệu đồng

Theo Nghị định, lương tối thiểu tháng tại vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tương ứng tăng 390.000 đồng. Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng 350.000 đồng.

Tại vùng III, mức lương tối thiểu tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng 310.000 đồng. Vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng 340.000 đồng.

Đối với lao động hưởng lương theo giờ, mức tối thiểu tại vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng và vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Như vậy, từ đầu năm 2027, mức lương tối thiểu tháng tại cả 4 vùng đều được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau phải áp dụng mức lương tối thiểu tương ứng với từng địa bàn.

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt và một số khu chức năng khác nằm trên địa bàn có nhiều mức lương tối thiểu, doanh nghiệp phải áp dụng mức cao nhất.

Trường hợp địa bàn được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức cao nhất cũng được áp dụng cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2027

Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027

So sánh mức lương tối thiểu tháng hiện hành và mức áp dụng từ năm 2027. Đơn vị: đồng/tháng.

Nguồn: Nghị định 399/2026/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu mới có hiệu lực từ 1/1/2027.

Doanh nghiệp không được cắt giảm các chế độ tiền lương

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận, trả lương theo tháng.

Theo đó, tiền lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tương tự, người lao động hưởng lương theo giờ phải được trả mức lương không thấp hơn mức tối thiểu giờ tương ứng với địa bàn làm việc.

Đối với hình thức trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, mức lương sau khi quy đổi theo tháng hoặc giờ cũng không được thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Đáng chú ý, khi áp dụng mức lương mới, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Việc điều chỉnh không được đi kèm với việc xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

Những thỏa thuận đã có lợi hơn cho người lao động vẫn tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong đó có các chế độ trả lương cao hơn đối với công việc đòi hỏi đào tạo nghề hoặc làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Nghị định số 399/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động cần rà soát mức lương đang áp dụng để bảo đảm tuân thủ quy định khi chính sách mới có hiệu lực.