Lương tối thiểu vùng tăng cao nhất 390 nghìn đồng/tháng

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành. Cụ thể, vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 390 nghìn đồng; vùng II từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 350 nghìn đồng; vùng III từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310 nghìn đồng; vùng IV từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tăng 340 nghìn đồng.

Cùng với mức lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/1/2027. Cụ thể, mức lương tối thiểu giờ tại vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng; vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo thỏa thuận; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trường hợp người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất.