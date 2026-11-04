Lương tối thiểu vùng tăng 310.000-390.000 đồng từ năm 2027

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Lương tối thiểu tăng ở cả 4 vùng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.1.2027 và thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng 390.000 đồng. Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng 350.000 đồng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng 310.000 đồng; vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng 340.000 đồng.

Mức lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh. Cụ thể, vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng và vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Theo nghị định, người sử dụng lao động hoạt động tại địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Trường hợp có chi nhánh hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, mỗi chi nhánh áp dụng mức lương tương ứng với địa bàn nơi hoạt động.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, doanh nghiệp áp dụng mức cao nhất.

Trường hợp địa bàn được đổi tên hoặc chia tách, mức lương tối thiểu của địa bàn trước khi thay đổi tiếp tục được áp dụng cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Địa bàn mới được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau sẽ áp dụng mức cao nhất.

Không được cắt giảm các chế độ tiền lương

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động hưởng lương theo tháng, bảo đảm tiền lương theo công việc hoặc chức danh khi làm đủ thời giờ bình thường và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không thấp hơn mức quy định.

Tương tự, người hưởng lương theo giờ phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu giờ tương ứng. Với người hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, tiền lương sau khi quy đổi theo tháng hoặc giờ cũng không được thấp hơn mức tối thiểu tương ứng.

Nghị định yêu cầu người sử dụng lao động rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với những thỏa thuận, cam kết hợp pháp có lợi hơn cho người lao động, các bên tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong đó, có mức lương cao hơn ít nhất 7% đối với công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề; cao hơn ít nhất 5% đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và ít nhất 7% đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.