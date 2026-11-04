Lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ ngày 1-1-2027: Cao nhất 5,7 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Vùng I tăng cao nhất 390.000 đồng/tháng

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành. Cụ thể, vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 390.000 đồng.

Từ ngày 1-1-2027, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 310.000-390.000 đồng/tháng, tùy từng địa bàn. Ảnh: Báo Đầu tư

Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng. Vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng. Trong khi đó, vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 340.000 đồng.

Không chỉ lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng/giờ; vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng/giờ; vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng/giờ và vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng/giờ.

Trước đó, phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1-1-2027 đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất trong tháng 7-2026 và trình Chính phủ xem xét. Việc ban hành nghị định lần này chính thức cụ thể hóa phương án điều chỉnh.

Không được cắt giảm các chế độ có lợi cho người lao động

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 399/2026/NĐ-CP là quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận về tiền lương.

Theo đó, doanh nghiệp phải rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định nội bộ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mức lương tối thiểu mới.

Đáng chú ý, người sử dụng lao động không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Đối với những nội dung đã được thỏa thuận, cam kết hợp pháp và có lợi hơn cho người lao động so với quy định mới, các bên tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nghị định cũng quy định việc áp dụng mức lương tối thiểu căn cứ vào địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì từng đơn vị, chi nhánh áp dụng mức lương tương ứng với địa bàn hoạt động.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và một số khu chức năng khác nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức áp dụng là mức cao nhất.

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2027 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, hỗ trợ người lao động trang trải chi phí sinh hoạt; đồng thời, tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chính sách tiền lương phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.