Công nhân may mặc làm việc trong nhà máy. Ảnh: Phạm Hùng

Thêm thu nhập, giảm áp lực chi tiêu cho người lao động

Từ đầu năm 2027, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng; vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức tăng tuyệt đối dao động từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng, tùy từng vùng. Đây là lần điều chỉnh tiếp theo sau khi mức lương tối thiểu đã được nâng từ đầu năm 2026, thể hiện nỗ lực từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn tạo nhiều áp lực đối với các gia đình có thu nhập thấp.

Thực tế, đời sống của một bộ phận công nhân vẫn còn nhiều khó khăn. Theo kết quả khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện trong tháng 3 và tháng 4-2026 tại 7 tỉnh, thành phố, với 196 doanh nghiệp và gần 2.000 người lao động tham gia, có tới 54,3% người lao động cho biết tiền lương, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải chi tiêu cơ bản của gia đình.

Đáng chú ý, 20,6% người được khảo sát cho biết thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ; 17,2% phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ và chỉ 7,9% có điều kiện tích lũy. Đặc biệt, 26,8% người lao động thường xuyên phải vay mượn tiền hằng tháng để ổn định cuộc sống, cao hơn đáng kể so với mức 12,5% trong khảo sát năm 2025.

Những con số trên phản ánh khoảng cách giữa thu nhập và nhu cầu sinh hoạt thực tế của nhiều gia đình công nhân. Khi tiền lương chủ yếu dành cho các khoản thiết yếu, người lao động rất khó có tích lũy để ứng phó với những rủi ro như ốm đau, mất việc hoặc chi phí phát sinh đột xuất. Vì vậy, việc điều chỉnh lương tối thiểu không chỉ mang ý nghĩa tăng thu nhập đơn thuần mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người lao động từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Công nhân, lao động nữ và người làm việc theo hợp đồng hưởng lợi thế nào?

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu mới áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Người sử dụng lao động thuộc diện áp dụng không chỉ là doanh nghiệp mà còn bao gồm các cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động.

Điểm đáng chú ý là chính sách quy định cả mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ. Trong đó, lương tối thiểu giờ tại vùng I tăng lên 27.400 đồng; vùng II là 24.400 đồng; vùng III là 21.400 đồng và vùng IV là 19.400 đồng.

Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2026 cho thấy, hơn 55% người lao động được hỏi có thu nhập chỉ đáp ứng một phần nhu cầu chi phí giáo dục con cái. Bên cạnh đó, 32,1% người lao động phải thuê nhà trọ tư nhân, với diện tích ở bình quân chỉ khoảng 7,6m²/người.

Thực trạng này cho thấy, nhiều gia đình công nhân phải cân đối rất chặt chẽ giữa chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con. Với lao động nữ vừa tham gia sản xuất, vừa đảm nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình, cải thiện thu nhập có thể giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế và tạo điều kiện duy trì việc làm ổn định.

Bên cạnh khoản lương nhận được hằng tháng, việc điều chỉnh lương tối thiểu còn có thể tác động đến quyền lợi bảo hiểm của người lao động. Đối với những trường hợp tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đang ở mức thấp và phải điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới, mức đóng bảo hiểm sẽ tăng tương ứng.

Đặc biệt, đối với lao động nữ, khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được nâng lên, quyền lợi hưởng chế độ thai sản có thể được cải thiện nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và cách tính theo pháp luật. Tương tự, người lao động có thể được hưởng lợi về lâu dài từ các chế độ ốm đau, hưu trí hoặc trợ cấp liên quan đến tiền lương đóng bảo hiểm.

Tuy nhiên, cần lưu ý việc tăng lương tối thiểu không đồng nghĩa tất cả người lao động đều được tăng lương thêm 7,8%. Với những người đang hưởng lương cao hơn mức tối thiểu mới, việc điều chỉnh tiền lương cụ thể phụ thuộc vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 399/2026/NĐ-CP là quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động khi thực hiện mức lương tối thiểu mới. Theo đó, doanh nghiệp phải rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và các quy định nội bộ để điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Đối với người lao động làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng tương ứng với địa bàn áp dụng. Đáng chú ý, doanh nghiệp không được lợi dụng việc điều chỉnh lương tối thiểu để xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

Những nội dung đã thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác tiếp tục được thực hiện theo quy định. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nhân trong các ngành sử dụng nhiều lao động, nơi thu nhập hằng tháng có thể bao gồm lương theo công việc, tiền làm thêm giờ và các khoản phụ cấp, hỗ trợ.

Hài hòa lợi ích, tạo động lực nâng cao năng suất lao động

Việc tăng lương tối thiểu được kỳ vọng cải thiện đời sống người lao động, song cũng đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc cân đối chi phí và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại phiên họp Hội đồng Tiền lương quốc gia ngày 16-7-2026, các bên đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1-1-2027 để trình Chính phủ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia thể hiện tinh thần chia sẻ, hài hòa lợi ích, vừa chăm lo đời sống người lao động, vừa tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Ở góc độ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh việc nâng cao năng suất lao động là trách nhiệm chung của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Theo ông Hoàng Quang Phòng, cơ quan quản lý cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; doanh nghiệp phải tăng cường năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, khuyến khích sáng kiến để nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời, người lao động cũng cần chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng và năng suất làm việc.

Từ góc độ thực tiễn, đối với doanh nghiệp thâm dụng lao động như dệt may, da giày, chế biến và các ngành gia công, tăng lương tối thiểu có thể làm gia tăng chi phí nhân công, nhất là khi kéo theo việc điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm và các khoản chi trả liên quan. Khi thu nhập được bảo đảm tốt hơn, người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với công việc. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với khả năng duy trì nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát chính sách tiền lương. Đồng thời, các giải pháp bình ổn giá cả, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu cũng cần được quan tâm.