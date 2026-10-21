Lượng tiền lớn trở lại, chứng khoán tăng mạnh nhất hơn nửa năm

Sau phiên điều chỉnh trước đó, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng tốc trong ngày 21/10. VN-Index đóng cửa tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76% lên 1.738 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ phiên 8/4.

Đà đi lên được củng cố trong phiên chiều, với lực cầu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên sàn HoSE, có 246 mã tăng giá, 78 mã giảm và 54 mã đứng giá. Đáng chú ý, 16 cổ phiếu tăng hết biên độ, cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào một vài mã dẫn dắt.

Nhóm cổ phiếu Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh.

Tâm điểm là nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt tăng, trong đó VIC, VHM và VRE tăng kịch trần. Riêng nhóm này đóng góp khoảng 35 điểm cho VN-Index, chiếm phần lớn mức tăng của chỉ số trong phiên.

Dòng tiền cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Các mã DXG, KDH, CEO, DIG, VIX, SSI, VCI, SHB và TPB đều ghi nhận diễn biến tích cực. Ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh, với PVT và BSR giảm giá.

Thanh khoản là điểm sáng khác của phiên giao dịch. Theo VnEconomy, tổng giá trị khớp lệnh trên hai sàn niêm yết đạt gần 18.200 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với mức bình quân 20 phiên trước đó. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 20.291 tỷ đồng.

Một tín hiệu đáng chú ý là khối ngoại chấm dứt chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp, quay lại mua ròng khoảng 160 tỷ đồng trên toàn thị trường.

TCB được mua ròng mạnh nhất với khoảng 290 tỷ đồng, tiếp đến là MSN gần 145 tỷ đồng và VIC hơn 89 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng hơn 173 tỷ đồng, VCB khoảng 106 tỷ đồng và ACB khoảng 103 tỷ đồng.

Phiên tăng mạnh giúp giải tỏa phần nào áp lực tâm lý sau chuỗi phiên giao dịch kém tích cực. Tuy nhiên, mức tăng của VN-Index phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu Vingroup.